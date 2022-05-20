Call of Duty: Warzone 2 получит режим в стиле Таркова

Modern Warfare 2 заменит режим Zombies новым режимом под названием DMZ, который вероятно, будет вдохновлен игрой Escape from Tarkov. По словам Тома Хендерсона, Infinity Ward сэкономит себе немного работы, если Warzone 2 и новый режим DMZ будут использовать одну и ту же карту. По словам Хендерсона, как и в случае с прошлыми картами CoD Battle Royale, этот режим будет в значительной степени сшит из старых многопользовательских карт CoD. Хендерсон утверждает, что карты Highrise, Quarry, Terminal и Afgan из оригинальной Modern Warfare 2 вернутся.

Хендерсон также утверждает, что в Warzone 2 будет добавлен ​​новый режим «Крепость». Это в значительной степени именно то, на что они похожи — укрепленные локации, разбросанные по карте охраняемые ИИ, а игроки получают доступ к потенциально мощным снаряжениям, освобождая их. Как только Крепость будет захвачена, она станет вашей, поэтому вам придется действовать стратегически, чтобы захватить ее.