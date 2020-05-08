Call of Duty: Warzone достиг 60 миллионов зарегистрированных игроков

Выпущенная в начале марта компьютерная игра Call of Duty: Warzone смогла собрать 60 миллионов зарегистрированных пользователей, этот результат был достигнут всего за два месяца. Игра предлагает бесплатный доступ. Разработчик Activision планирует поддерживать проект в дальнейшем.

Для сравнения, популярная игра Apex Legends смогла набрала 70 миллионов игроков за 8 месяцев после запуска. То есть если ситуация продолжиться, Call of Duty: Warzone сможет превзойти этот результат. Рекордсменов же в этой статистике можно считать игру Fortnite: Battle Royale. С 2017 года количество зарегистрированных игроков достигло отметки 350 миллионов.
Комментарии и отзывы Call of Duty: Warzone
Обзоры:
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Новости:
CS: GO устанавливает очередной рекорд онлайна в Steam

CS: GO с 2012 года остается одной из самых популярнейших шутеров. Первый рекорд онлайна был зафиксирован ...
Объявлена дата выхода видеоигры Deadly Premonition 2 на Nintendo Switch

Видеоигра Deadly Premonition получила всеобщую популярность после первого релиза в 2010 году и недавно бы...
Resident Evil 3 Remake превысил два миллиона копий

Игра Resident Evil 3 Remake превысила два миллиона копий за пять дней. ...
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590DЛучший 4К-монитор. Samsung U28E590D
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусовОбзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов
Лучшая материнская плата на чипсете B450. ASRock B450M Steel LegendЛучшая материнская плата на чипсете B450. ASRock B450M Steel Legend
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Redmi K30 Pro на официальном пресс-ренде...
Redmi K30 Pro на официальном пресс-ренде Китайская ко...
LG Display делает рулонный монитор...
LG Display делает рулонный мониторКак вы все знаете, компания LG Display достаточно активно работает над созданием различных интересных дис...
Лучший проводной пылесос. Philips FC9573...
Лучший проводной пылесос. Philips FC9573ENDEVER VC-284 ...
Семейный фильм Мой друг Мистер Персиваль...
Семейный фильм Мой друг Мистер Персиваль Фильм основан на бестселлере. ...
Samsung обновит смартфоны 2019 года выпу...
Samsung обновит смартфоны 2019 года выпуКомпания Samsung планирует обновить прошлогодние флагманы до новой версии фирменной оболочки One UI 2.1. ...
EK-Vardar X3M 120ER для вашего ПК...
EK-Vardar X3M 120ER для вашего ПККомпания EK, которая активно продает свои системы водяного охлаждениям, официально представила новые вент...
HP выпустила новый игровой монитор HP Om...
HP выпустила новый игровой монитор HP OmНовый монитор HP Omen 27i предлагает 27 дюймовую панель Nano IPS. МОнитор имеет разрешение 2560x1440 пикс...
Honor 8A Prime уже в России...
Honor 8A Prime уже в РоссииНа территории России начались официальные продажи смартфона Honor 8A Prime, который продают всего за 9990...
EK Water Blocks выпустила высокоскоростн...
EK Water Blocks выпустила высокоскоростнВентиляторы EK Water Blocks Meltemi основаны на популярном дизайне вентиляторов EK Vardar. Они имеют шири...
Представлена материнская плата ASUS ROG ...
Представлена материнская плата ASUS ROG ASUS представила список материнских плат нового чипсета Z490. Плата ASUS ROG Maximus XII Extreme представ...
Производительность AMD RDNA 2 увеличится...
Производительность AMD RDNA 2 увеличитсяКодовое название RDNA 2 - NAVI 2X. Новая архитектура была представлена на финансовом отчете компании AMD....
Компания Plugable выпустила док-станцию ...
Компания Plugable выпустила док-станцию Plugable TBT3-UDC1 док-станция разработанная для творческих и профессионально занятых людей. Док-станция ...
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питанияОбзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор INOI Band. Российский фитнес-трекерОбзор INOI Band. Российский фитнес-трекер
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor