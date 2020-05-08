Call of Duty: Warzone достиг 60 миллионов зарегистрированных игроков

Выпущенная в начале марта компьютерная игра Call of Duty: Warzone смогла собрать 60 миллионов зарегистрированных пользователей, этот результат был достигнут всего за два месяца. Игра предлагает бесплатный доступ. Разработчик Activision планирует поддерживать проект в дальнейшем.

Для сравнения, популярная игра Apex Legends смогла набрала 70 миллионов игроков за 8 месяцев после запуска. То есть если ситуация продолжиться, Call of Duty: Warzone сможет превзойти этот результат. Рекордсменов же в этой статистике можно считать игру Fortnite: Battle Royale. С 2017 года количество зарегистрированных игроков достигло отметки 350 миллионов.