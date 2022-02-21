Call of Duty Warzone появился автоматический режима бога против читеров

Блокировка читеров не всегда работает, потому что обычно они могут создать другую учетную запись. Новый Damage Shield в новом античитерском программном обеспечении Call of Duty Warzone Ricochet заставляет пули мошенника отскакивать прямо от вас, поэтому вы можете без опаски приблизиться в нечестному игроку, а затем уничтожить их.

Activision заявила, что эта функция активируется только когда сервер обнаруживает, что мошенник вошел в игру в режиме реального времени, и что игра не может случайно или применить функцию Damage Shield против обычного игрока. Компания также уведомляет читеров о том, что она начнет блокировать их во всей игровой франшизе Call of Duty, а не только в каждой игре, и что запреты будут распространяться и на будущие игры Call of Duty. За последние пару лет читерство все чаще становится недостатком онлайн игр, не оставив нетронутой ни одну популярную игру, вплоть до того, что профессиональные геймеры отказались от некоторых игр, а игроки на консолях отказываются от кросс-плея с ПК игроками из-за преобладания большого количества читеров.
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