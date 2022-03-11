Call of Duty: Warzone выходит на мобильные устройства

Поклонники мобильных игр должны увидеть больше нововведений от вселенной Activision. Мобильная версия Diablo Immortal сейчас находится на стадии тестирования и, как ожидается, будет выпущена в конце этого года. Кроме того, запланированное Microsoft приобретение Activision Blizzard даст ей контроль над чрезвычайно успешным бизнесом мобильных игр Activision. Большинство новых мобильных должностей, на которые нанимает Activision, базируются либо в Activision Mobile, собственной студии мобильных игр в Санта-Монике, либо в Digital Legends, студии Activision в Барселоне, Испания.