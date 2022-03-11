Call of Duty: Warzone выходит на мобильные устройства

Call of Duty: Warzone, бесплатная игра в жанре «королевская битва», скоро получит мобильную версию. В твите Activision объявила, что нанимает несколько новых лиц для создания мобильной игры. Предстоящая Warzone станет второй игрой CoD для мобильных устройств после выхода Call of Duty: Mobile в 2019 году. Дата выхода новой мобильной игры еще не объявлена, хотя игровой журналист Том Хендерсон сказал, что название уже известно. Уже добавлены в Playtest Cloud, платформу для тестирования мобильных игр.

Поклонники мобильных игр должны увидеть больше нововведений от вселенной Activision. Мобильная версия Diablo Immortal сейчас находится на стадии тестирования и, как ожидается, будет выпущена в конце этого года. Кроме того, запланированное Microsoft приобретение Activision Blizzard даст ей контроль над чрезвычайно успешным бизнесом мобильных игр Activision. Большинство новых мобильных должностей, на которые нанимает Activision, базируются либо в Activision Mobile, собственной студии мобильных игр в Санта-Монике, либо в Digital Legends, студии Activision в Барселоне, Испания.
Комментарии и отзывы Call of Duty: Warzone
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