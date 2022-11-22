Call of Duty будет выходить на PlayStation ещё 10 лет

Сейчас боссы компании Microsoft пытаются убедить правительственные антимонопольные службы в том, что приобретение компании Activision Blizzard никак не навредит игровому рынку и что никаких проблем со здоровой конкуренцией не будет. При этом в компании Sony думаю совершенно иначе — они уверены, что когда Microsoft получит в свои руки активы издателя, то Call of Duty резко станет эксклюзивом игровой консоли Microsoft, что серьёзно ударит по возможностям Sony, которая сейчас активно сотрудничает с разработчиками шутера и предоставляет множество эксклюзивного контента именно на своей платформе. И теперь в сети появились данные о том, что боссы Microsoft предложили Sony заключить контракт на десять лет, который решит проблему.

По условиям данного контракта Microsoft обязуется в течение десяти лет выпускать шутеры Call of Duty в том числе и на платформе японского производителя консолей. Это позволит Sony не бояться эксклюзивности продукта в обозримом будущем, но на самом деле это не так. Дело в том, что PlayStation 5 уже два года — через ещё года три-четыре компании придётся выпустить следующее поколение приставки, а значит, что PlayStation 7 с таким планом уже не получит Call of Duty. И для японского гиганта это на самом деле огромный удар, так как шутер пользуется огромной популярностью на консоли и если её там не будет, то геймеры просто купят решение от Microsoft. Соответственно, ситуация, скорее всего, просто соглашением на десять лет не решится.