Call of Duty добавила в игру новые предметы

В последнем обновлении Modern Warfare игра получила новое оружие в виде арбалета, пять дополнительных слотов загрузки и множество других изменений и дополнений.

Новое оружие можно получить выполнив ряд заданий. Игрок должен получить 5 убийств в 25 различных матчах, используя винтовку стрелка с рефлекторной оптикой. Все игроки Modern Warfare имеют равные возможности для получения оружия.

Еще одно изменение касается снаряжения. Разработчики добавили 5 дополнительных слотов загрузки. Удвоение загрузочных слотов до 10, улучшит игровой процесс. В Игру добавили два новых плейлиста "Capure the Flag" и "Shoot the Ship". Также были исправлены десятки багов и недочетов.