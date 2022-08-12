Call of Duty не будет эксклюзивом Xbox

По мнению Microsoft, превращение Call of Duty в эксклюзивную серию Xbox не принесет прибыли, а если бы это произошло, это не повлияло бы на конкуренцию игры из-за жесткой конкуренции на рынке издательства игр. В новом документе, отправленном в Административный совет по экономической защите Бразилии, в котором обсуждается приобретение Activision Blizzard, как сообщает VGC, Microsoft также ответила на некоторые опасения Sony по поводу того, что успешная серия шутеров от первого лица станет эксклюзивом для Xbox, заявив, что превращение игр Activision Blizzard в эксклюзив будет не выгодно: «Независимо от того, насколько неудивительна критика Sony в отношении эксклюзивности контента — учитывая, что вся стратегия PlayStation была сосредоточена на эксклюзивности на протяжении многих лет — реальность такова, что стратегия сохранения игр Activision Blizzard путем отказа от распространения игр в конкурирующих магазинах консолей просто не сработает, это не может быть прибыльным для Microsoft».

«Такая стратегия была бы прибыльной только в том случае, если бы игры Activision Blizzard смогли привлечь достаточно большое количество геймеров в экосистему консолей Xbox, и если бы Microsoft смогла получить достаточный доход от продаж игр, чтобы компенсировать убытки от нераспространения таких игр на конкурирующих консолях». Кроме того, создание таких игр, как Call of Duty, сопряжено с внушительными затратами, которые в сочетании с потерянными продажами на других платформах приведут к тому, что Microsoft не сможет компенсировать убытки, поскольку эксклюзивность не приведет к увеличению доходов.