Canon анонсировала камеры EOS R7 и R10 с сенсорами APS-C

Canon объявила о двух новых членах своей беззеркальной серии камер R. EOS R7 и R10 примечательны тем, что они первыми оснащены датчиками кадрирования Canon APS-C по сравнению с предыдущими моделями этой серии, в которых все датчики были полнокадровыми.

EOS R10 теперь является моделью начального уровня в этой серии. Он оснащен знакомым 24,2-мегапиксельным датчиком Canon APS-C CMOS, который компания использует во многих других своих камерах. В сочетании с процессором DIGIC X камера EOS R10 способна выполнять серийную съемку со скоростью 15 кадров в секунду с механическим затвором и 23 кадра в секунду с электронным затвором. R10 имеет обновленную систему автофокусировки от более дорогой камеры серии R, которая теперь может отслеживать людей, животных и транспортные средства. Были добавлены новые сюжетные режимы, включая режим наложения фокуса и режим панорамы.

EOS R10 способна записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду путем суперсэмплинга по всей ширине сенсора. Он также может записывать в формате 4K 60 кадров в секунду с кропом 1,56x. Существует также 10-битная запись HDR PQ 4: 2: 2, но без C-Log 3. На задней панели находится OLED EVF с разрешением 2,36 млн точек и 3-дюймовый полностью подвижный сенсорный экран с разрешением 1,04 млн точек. Вы получаете возможность подключения USB-C с зарядкой USB-PD, микро-HDMI и разъемом для микрофона. Под крышкой батарейного отсека есть один слот для SD-карты UHS-II, в котором также находится меньшая батарея LP-E17.

На более дорогой EOS R7 установлен 32,5-мегапиксельный CMOS-сенсор APS-C, который мы видели на паре других камер Canon в прошлом. Вместе с новым процессором DIGIC X он может делать серийную съемку со скоростью 15 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором. R7 также может делать 4K 30 кадров в секунду по всей ширине с суперсэмплингом или 4K 60 кадров в секунду с полной шириной с пропуском строки или 1,81-кратным кадрированием. R7 также включает опцию записи C-Log 3. По сравнению с R10, R7 имеет встроенную стабилизацию изображения, защиту от пыли и влаги, ЖК-дисплей с более высоким разрешением 1,62 млн точек на задней панели, два слота для SD-карт UHS-II сбоку, разъем для наушников поверх всех остальных. порты, которые есть у R10, и большую батарею LP-E6NH. Однако у него нет вспышки, которая есть у R10.

Общим для обеих камер является цифровая стабилизация изображения на 7,0 ступеней, возможность записи на неопределенный срок без ограничения 30 минут и ручной переключатель AF / MF на корпусе для объективов без этой опции.

Canon также анонсировала два новых объектива RF-S, оптимизированных для сенсора меньшего размера. Сюда входят RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM и RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM. Эти объективы имеют кроп-фактор 1,6x при использовании с датчиком APS-C. Хорошо, что вы можете использовать любой объектив RF на любой камере R-серии.