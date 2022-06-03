Capcom анонсировала Resident Evil 4

Долгожданный ремейк Resident Evil 4 от Capcom, о котором так долго и упорно ходили слухи по всему интернету, официально выйдет на PS5, Xbox Series X и S, а также на ПК в Steam 24 марта 2023 года. Студия представила трейлер проекта во время официального мероприятия PlayStation. Игра станет переработкой любимой игры 2005 года с участием Леона С. Кеннеди и дочери президента Эшли Грэм. И, конечно же, куча зараженных убийцами жителей деревни тоже на месте — элементы ужастика никуда не делись. «Мы стремимся сделать игру знакомой поклонникам серии, а также придать ей свежесть», — сказал продюсер Capcom в блоге PlayStation. «Это делается путем переосмысления сюжетной линии игры при сохранении сути ее направления, модернизации графики и обновления элементов управления до современного стандарта».

Capcom также анонсировала некоторый контент Resident Evil 4, созданный специально для PlayStation VR 2, грядущей версии консольной VR-гарнитуры Sony. Вдобавок ко всему олдскульному римейку, Capcom также создает PSVR2-версию Resident Evil: Village, последней игры Resident Evil. В первом трейлере этого фрагмента контента представлены сцены из ранних разделов игры, в которых основное внимание уделяется всеми любимой высокой женщине-вампиру. Версия Resident Evil: Village для PSVR2 будет включать в себя полную версию игры для PS5. Capcom и Sony объединились, чтобы перенести Resident Evil 7 в VR еще в 2017 году, и эта формула, похоже, работает. Дата выхода PSVR2 от Sony пока неизвестна, как и ни слова о дате выхода дополнения Resident Evil: Village, которое нам обещали год назад.
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