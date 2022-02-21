Capcom анонсировала игру Street Fighter 6

Capcom анонсировала игру Street Fighter 6, следующую крупную часть культовой франшизы файтингов, которая в этом году отмечает свое 35-летие. Краткий трейлер был показан после финала сезона Capcom Pro Tour, где Кавано победил ветерана Дайго Умехару.

В трейлере не показан реальный геймплей, но предполагается, что Street Fighter 6 будет иметь более реалистичный художественный стиль, чем предыдущие игры серии — по крайней мере, настолько реалистичный, насколько можно было ожидать, сохраняя внушительные пропорции Рю. Capcom сообщает, что больше информации об игре появится этим летом. Capcom надеется, что запуск Street Fighter 6 будет лучше, чем у его предшественника. Когда Street Fighter V вышла на PS4 и ПК в 2016 году, она выглядела и игралась великолепно, но страдала от нехватки контента, а также ошибок и проблем с сервером. В конечном итоге игра была продана тиражом более шести миллионов копий.