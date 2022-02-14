Capcom опубликовал обратный отсчет до раскрытия тайной игры

Capcom опубликовал обратный отсчет до раскрытия тайной игры. Компания не давала никаких других подсказок или намеков, но ходили слухи о том, что может быть следующей крупной игрой, которую Capcom будет настаивать на выпуске в ближайшие несколько лет. Одна из самых простых игр, которую они могли анонсировать — это следующая итерация или побочный продукт серии Street Fighter.

Другая возможность — ремейк Resident Evil 4, который, по слухам и предположениям, находится в разработке из-за огромного успеха ремейков RE2 и RE3. На самом деле бывший режиссер сериала Синдзи Миками надеется, что Capcom улучшит оригинал и напишет лучшую историю игры.
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