Черный рынок в World of Tanks, предварительный список

Совсем недавно в европейских закрытых сообществах и Дискод каналах, появилась запись со списком техники которая будет продаваться на черном рынке в 2021 году.Источник утверждает, что прямо сейчас WG активно работает над таковым списком и работа ещё не закончена. ЧР-2021 должен будет пройти примерно в те же даты, что и Черный рынок 2020 года — т.е. это февраль-март 2021. Но, из-за всей ситуации в Европе и не только, есть шанс, что даты проведения могут немного сместиться.Далее, приводится список лотов, которые по словам EU-инсайдера будут продаваться на ЧР-2021. Но, как он объясняет, это ни в коем случае случае не финальный список, это драфтовый список (особенно цены).