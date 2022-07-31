Chernobylite получает бесплатное обновление The Arrival

The Farm 51 выпустила крупное обновление Chernobylite, в котором добавлена ​​поддержка FSR 2.0. Улучшена общая стабильность игры особенно в режиме VR. Улучшены эффекты трассировки лучей в некоторых областях. Доступны настройки «Качество», «Сбалансированный», «Производительность», «Ультра производительность». Исправлена ​​проблема с исчезновением некоторых предметов (и расширенных слотов) из инвентаря после выхода из VR. Разработчики исправили орфографические ошибки в некоторых диалогах/меню. Также исправили случайные сбои, возникающие при входе/выходе из порталов в режиме VR.

Бесплатное дополнение The Arrival рассказывает короткую историю о судьбе Сашко Горобца, одного из спутников Игоря. По сюжету игроки узнают, что привело Сашко в Чернобыльскую зону отчуждения.