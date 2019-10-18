Chernobylite ранний доступ в Steam, подобие Stalker

Фантастический хоррор Chernobylite добрался до релиза, но только в Раннем доступе в Steam.

Полноценный релиз планируется на 2020 год, вместе с дополнительными зонами для исследования, сюжетными миссиями и оружием.

В игре игроков ждет свободное исследование мира, сложные бои, крафтинг и нелинейный сюжет. К тому же в Chernobylite геймеры смогут побывать в пугающе точной копии Чернобыльской зоны отчуждения, которую воссоздали с помощью 3D-сканирования.

Если верить польским разработчикам из Farm 51 то после релиза игры в Chernobylite появится полноценная украинская локализация.