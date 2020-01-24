Четвертый сезон Apex Legends анонс состоялся

Разработчики из Respawn Entertainment анонсировали четвертый сезон Apex Legends.

В четвертом сезоне в Apex Legends добавят легенду по имени Кузня. Главная особенность Кузни это руки, делающие его опасным в ближнем бою.

Также добавят в обновление боевой пропуск. В него попадет более 100 наград, включая раскраски для оружия, легендарный облики, наборы Apex, экраны загрузки и так далее.

Также в четвертый сезон добавят новое оружие, и это будет снайперская винтовка, которая станет самым убойным оружием в Apex Legends, но в то же время и самым медленным.

Стартует четвертый сезон Apex Legends уже 4 февраля 2020 года.