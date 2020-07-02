Четвертый сезон в Call of Duty Modern Warfare добавляет боевую зону на 200 игроков

Крупное обновление от издателя Activision для четвертого сезона Call of Duty Modern Warfare уже доступно. Благодаря обновлению карта Verdansk теперь вмещает до 200 игроков, а также добавлен новый режим игры "Джаггернаут Рояль".

В игру Call of Duty Modern Warfare добавлено новое устройство Spotter Scope - многоразовый прицел, который позволяет сканировать территорию и отмечать врагов без обнаружения. Добавлено новое оружие, снайперская винтовка Rytec AMR. Новое обновление будет весить около 22-36 Гб дискового пространства. Владельцам консолей понадобиться около 3,5 Гб памяти на диске.
Комментарии и отзывы Call of Duty Modern Warfare Season Four Reloaded
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