Children of Morta отдают бесплатно

Компания 11 bit официально объявляет о бесплатном доступе к игре Children of Morta на платформе Steam. Это некий бонус перед премьерой, который запустили 19 июня и продлится акция вплоть до 22 июня. На протяжении 72 часов абсолютно все желающие могут познакомиться с долгожданным сюжетным ролевым экшеном студии Dead Mage, которая удивит вас уникальным взглядом на жанр и игровые механики. Если вы являетесь большим фанатом достойных ролевых игр и хотите попробовать нечто действительно достойное, то обязательно изучите этот проект и попробуйте его бесплатную версию. Весьма вероятно, что новинка вам понравится и совсем скоро, после релиза, вы будете изучать виртуальный мир игры с утра и до ночи. Эта игра действительно может затянуть.