Что подарить на Новый Год? Топ 5 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным

До Нового года остается меньше месяца. И чем ближе к нему, тем выше становится градус всеобщего волнения, которое ведет к огромным очередям у касс, пробкам на дорогах и пустым полкам в магазинах. Но еще есть достаточное количество времени, чтобы не второпях выбрать подходящие подарки для всех близких и уберечь себя от этой лишней предпраздничной суеты. Мы составили подборку из 5 полезных презентов, на которых однозначно стоит обратить свое внимание.

Внешний накопитель Seagate FireCuda Gaming Hard Drive

Для многих внешний накопитель попадает в ту категорию вещей, которую постоянно собираешься приобрести, но по каким-то причинам до этого не доходят руки. Seagate FireCuda Gaming Hard Drive позиционируется, как устройство для геймеров, но это не значит, что он выглядит чрезмерно броско и вызывающие. Все в точности наоборот — корпус выполнен в минималистичном дизайне, и его отношение к игровому сегменту выдает лишь RGB-подсветка, которую можно настроить на свой вкус в фирменной утилите Seagate Toolkit. Есть возможность синхронизировать стиль мерцания накопителя с другими устройствами на рабочем столе через программу Razer Chroma RGB.Несмотря на компактные размеры данного жесткого диска, его объем внутренней памяти может составлять до 5 Тбайт. Также есть более доступные версии на 1 и 2 Тбайт. Передача данных осуществляется по USB 3.2 Gen.1.

Беспроводные наушники Jabra Elite 7 Pro

TWS-наушники давно стали такой же обыденной вещью в нашей жизни, как и смартфоны. Если тот, кому вы собираетесь сделать подарок еще не успел обзавестись своей парой или ему уже пора обновиться до более серьезной модели, то стоит обратить внимание на Jabra Elite 7 Pro сразу по нескольким причинам.Во-первых, хоть это и флагманская модель с большим числом технологических новшеств, производителю удалось все уместить в кейс крайне скромных габаритов, который можно поместить даже в маленький карман на джинсах. Во-вторых, это чистое и объемное звучание от Jabra, в данном случае состоящее из пары 6-милиметровых динамиков. В-третьих, эталонная ANC система, способная в один миг оградить от внешних шумов не только во время прослушивания музыки, но и входящих звонков. В этот же послужной список можно вставить запас автономности до 8 часов от одного заряда и до 35 часов в сумме с кейсом, полезное мобильное приложение, удобную посадку, а также полную защиту от пыли и влаги по стандарту IP57.

Планетарный миксер STARWIND SPM7166

Наличие планерного миксера в семье сильно упрощает процесс приготовления любых мучных изделий, ведь благодаря нему не нужно вручную работать венчиком, чтобы взбить густой крем или тратить десятки минут на замешивание теста.Относительно недавно мы проводили тест модели STARWIND SPM7166 , которая за относительно небольшие деньги предлагает достаточный перечень функционала для большинства задач. С помощью трех комплектных насадок (крюка, венчика и лопатки) можно приготовить мягкое, эластичное тесто, сделать крем для торта, замесить густую смесь и многое другое. Чашу из нержавеющей стали можно спокойно мыть в посудомоечной машине, а ее внутренний объем равен аж 5,5 литров. Мощность миксера составляет 1600 Вт, что не мало.

Хлебопечь Hyundai HYBM-P0212

Ничто так сильно не вызывает аппетит как запах свежеиспеченного хлеба по утрам. Подарить это чувство на ежедневной основе может хлебопечка, которая сама замешивает тесто из натуральных ингредиентов и запекает его до состояния готовности с хрустящей корочкой сверху.Из доступных моделей на рынке есть Hyundai HYBM-P0212. В ее арсенале имеются 12 различных автопрограмм. Среди них есть французский, сладкий, молочный и даже безглютеновый хлеб. Также с помощью нее можно готовить кекс. Таймер отсроченного запуска, так еще и до 13 часов, тоже есть. Все этапы приготовления и оставшееся время до запекания отображаются на дисплее. Размер готового изделия может составлять до 900 грамм, что хватит даже на большую семью.

Беспроводная колонка Sony SRS-XB13

Для любого человека музыка занимает важную часть его жизни. Если слушать ее, то только из качественной акустики, и завершающим лотом в нашей подборке мы решили сделать беспроводную колонку Sony SRS-XB13 с крайне компактными размерами. Благодаря этому ее можно легко взять с собой на любое событие, при этом не бояться попадания воды, ведь корпус колонки защищен по стандарту IP67.Sony SRS-XB13 оснащен динамиком на 5 Вт, которого уже достаточно чтобы вдоволь наслаждаться звучанием любимых композиций. Снизу корпуса имеется пассивный излучатель, поэтому низких частот тоже будет хватать. От одного заряда она способна проработать до 16 часов. Колонка доступна в 6 различных цветах.