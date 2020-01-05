Что покажет MSI на CES 2020 в Лас-Вегасе

В этом году MSI приедет на CES и представит множество новых продуктов и инновационных решений. Выставочный стенд MSI будет очень интересным в этом году. Ажиотаж будет у нового продукта, игрового монитора Optix MAG342CQR - изогнутого монитора кривизной 1000R.

Будут представлены множество мониторов. Optix MEG381CQR - первый интеллектуальный игровой монитор с интерактивным OLED дисплеем. Optix PS321QR - игровой 165 Гц-й монитор. Optix MAG161 - сверхтонкий портативный монитор весом менее 1 кг с матрицей IPS и разрешением 1080p с частотой обновления до 240 Гц. Optix MAG251RX - новый дисплей G-Sync с частотой 240 Гц.

MSI представит Aegis Ti5. Он оснащен процессором Intel Core i9, 128 ГБ оперативной памяти и видеокартой RTX 2080Ti. Компания представит корпус серии Creator 400, а также две системы жидкостного охлаждения MAG Core Liquid 240R и 360R.