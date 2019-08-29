Что такое АМР страницы Google?

2019-08-29, Автор - Ленар Хайруллин; [79]

АМР – ускоренные мобильные страницы. Это технология от компании Google, созданная для быстрого и удобного получения материала из сети посредством мобильных устройств.В чем особенности AMP страниц? Как сделать и провести кастомизацию? Какие инструменты доступны владельцам веб-ресурсов на рабочих CMS? Есть ли подводные камни и как с ними эффективно справиться? Разберемся со всем по порядку.

АМР ускоренные мобильные страницы

AMP страницы Гугл: что надо знать?

Сокращение АМП является аббревиатурой от «accelerated mobile pages». Наша вариация – ускоренные мобильные страницы. Понятие используется для обозначения технологии, которая повышает скорость загрузки контента на смартфонах и планшетах.

Условно,АМП страницы – сокращенные версии оригиналов. На них остается только главный контент, а вспомогательные элементы (реклама, блоки с комментариями, виджеты) отсутствуют.

AMP страницы Google– платформа с открытым кодом. Все, кто хочет попробовать технологию, могут сделать это бесплатно. Составление списка выдачи поисковика происходит с использованием АМП. Это влияет на быструю загрузку контента даже при небольшой скорости соединения.

Кэшированные страницы базируются на разметке HTML и Java скриптах. Для создания АМП доступен небольшой набор тегов. Это снижает функциональные возможности и визуальную привлекательность ресурса, но серьезно повышает скорость его отображения.

Пользоваться AMP можно 2 способами:

  • Передача информации с сервера владельца веб-ресурса на компьютер с демонстрацией мобильной страницы. Так, можно наладить автоматический переход на ускоренные версии. Попадают на АМП или с телефона (планшета), или через персональный компьютер путем приписки суффикса /amp/ в адресной строке.
  • Просмотр упрощенной версии с сервера Гугл. Ссылки на такие странички отображаются в формате карусели SERP.

Технология АМП не поддерживается Яндексом. Популярный российский поисковик не считает упрощенные вариации дублями. Обусловлено это ссылкой на оригинальные версии через атрибут rel="canonical".

АМР ускоренные мобильные страницы

Создание AMP страниц: за и против

Чтобы оценить возможности технологии, следует детально рассмотреть плюсы, минусы и результаты использования.

Плюсы АМР

Ключевое преимущество – большая скорость загрузки. Это подтверждено результатами тестирования с помощью 2 сервисов:

  • 88 баллов у АМП против 62 у базовых страниц для смартфонов по данным Гугл Пейдж Спид;
  • загрузка страницы АМП 381,4 Кбайт за 2,46 секунды против 5,94 секунды и 3,5 Мбайт оригинальной версии по тесту сервиса Pingdom.

Кэшированные варианты загружаются гораздо быстрее базовых за счет существенного сокращения контента. Этот фактор крайне важен для читателей, использующих планшеты и смартфоны. Около 50% посетителей уйдут уже через 3 секунды. AMP позволит удержать целевую аудиторию.

Технология не дает бонусов при ранжировании, но при этом заметно ускоряет загрузку, которая обязательно учитывается при создании поисковой выдачи.

Минусы АМР

AMP страницы просто создать, но внедрение технологии не всегда оправдано. У нее есть ряд серьезных недостатков:

  • данные о количестве посещений ресурса изначально не фиксируются в отчетах Гугл Аналитики и «Метрики»;
  • урезанный функционал;
  • снижение визуальной привлекательности;
  • отсутствие сторонних виджетов;
  • теоретические проблемы с индексацией AMP> страниц.

Еще один минус – потенциальное снижение трафика. Если поисковик отображает ускоренную версию в карусели SERP, то на сайт никто заходить не будет.

Результаты внедрения

Сегодня большинство вебмастеров наслышано о том, что такое AMP страницы. Их мнения относительно необходимости внедрения технологии сильно разнятся. Обращаясь к существующему опыту тестирования, можно выяснить несколько фактов:

  • Google говорит о хорошей результативности контекстной рекламы на АМП в аналогии со стандартными страницами;
  • русскоязычные вебмастера не заметили положительных изменений трафика при внедрении AMP;
  • по сведениям SEW журнал Wired получил увеличение CTR ссылок в выдаче и кликабельности объявлений именно за счет технологии;
  • сотрудники CNN в одном из интервью заявили, что оба варианта страниц с одинаковым успехом монетизируются рекламой.

AMP страницы стали хорошим примером того, как в угоду скорости жертвуют красотой и функциональностью. Единого мнения по поводу внедрения технологии нет. Принимать решение придется самостоятельно.

АМР ускоренные мобильные страницы

Как сделать AMP страницы?

Пользователи WordPress могут ликовать. Для них создание кэшированной страницы займет минимум времени. Достаточно скачать и активировать плагин АМП. Сформированные страницы обязательно проходят проверку в соответствующем валидаторе.

Настроек у плагина нет. Для улучшения функциональности и дизайна используется надстройка AMP for WP. С ее помощью можно добавить инструменты Google Analytics, загрузить логотип, определить постоянные страницы.

Настройка AMP страниц на Drupal происходит с помощью соответствующего модуля (требуются плагины Token и Chaos Tools), темы и HTML-библиотеки. В пустые поля разделов нужно внести название сайта и указать Google Analytics ID. После выбирается главная тема, загружается логотип.

Веб-ресурсы на движке Joomla! можно преобразить расширением wbAMP. Плагин платный, в свободном доступе версия с урезанной функциональностью. Настройке доступны только некоторые параметры. Для Joomla! разработан еще один модуль для АМП – плагин JAmp. Он тоже платный, но его функции можно открыто попробовать в тестовом режиме. Бесплатных плагинов для этой CMS нет.

Есть мнение, что кэшированные мобильные страницы интернет-магазинов благоприятно влияют на конверсию. Поэтому использовать технологию ресурсам в сфере электронной коммерции можно и даже нужно. Как это сделать?

  • OpenCart. Есть два решения: одноименный модуль (платно) и специальный бесплатный плагин AMP for Product Pages бесплатно. Для второго варианта требуется инструмент SEO Friendly URLS.
  • Magento. Чтобы сделать кэшированные страницы, используется платный одноименный плагин. Он делает АМП для главной, а также для страниц с описаниями товаров.
  • Плагин PrestaShop AMP, который распространяется на платной основе. На тестовом сервере его можно бесплатно попробовать.

Уменьшение общего времени ожидания – бонус для интернет-магазинов. eBay пользуется технологией уже 3 года.

Как проиндексировать AMP страницы?

Сканирование укоренных страниц происходит по тому же принципу, что и обычных версий. На успешность процесса влияет отсутствие ошибок на АМП. До запуска индексации нужно убедиться, что AMP прошли валидацию. Рекламные кампании не влияют на ранжирование страниц в органическом поиске.

Использовать или нет?

Пользователям WordPress внедрение АМП сыграет на руку. Вкладывать деньги и время не требуется. За полчаса можно установить и настроить нужный плагин.

Для сайтов под Drupal тоже есть бесплатное готовое решение, которое легко применить на практике. Joomla! и торговым ресурсам плагины придется покупать.

«Яндекс» не приветствует технологию, часто ошибочно индексирует подобные страницы. Говорят, что Гугл остепенится и спрячет проект на дальнюю полку. Но это только одна версия. Есть мнение, что Google продолжит совершенствовать AMP, а «Яндекс» начнет играть по новым правилам.

Интересуетесь технологией? Обращайтесь за консультацией к специалистам интернет-маркетингового агентства FireSeo. Мы проанализируем сайт, найдем слабые места и поможем их устранить. Наша компания является сертифицированным партнером Google. Если создание AMP страниц целесообразно, мы внедрим технологию в самые сжатые сроки.


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