Чудо-женщина из вселенной DC появилась в Fortnite

Fortnite известна своими скинами из игр и фильмов, включая персонажей из Marvel, DC и так далее. В игре уже присутствуют скины из вселенной DC, супермен, Beast Boy и к ним присоединяется Чудо-женщина. Скин Чудо-женщины включает в себя боевые доспехи, загрузочный экран DC Trinity (вместе с Бэтменом и Суперменом) и боевой топор Афины, а также дельтаплан Golden Eagle Wings («Золотые орлиные крылья») и украшение на спину Diana's Mantle («Мантия Дианы»).

Также в игре запущен турнир WONDER WOMAN. Лучшие команды получат в награду экипировку Чудо-женщины.
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