Cloud Imperium выпустила обновление Star Citizen Alpha 3.17

Cloud Imperium выпустила новое обновление Star Citizen Alpha 3.17.

Star Citizen Alpha 3.17 добавляет игрокам возможность продавать предметы инвентаря. Это включает в себя добычу, найденную в заброшенных местах, и оружие, «приобретенное» у других игроков. Более того, в Alpha 3.17 впервые реализована дозаправка между кораблями. По словам разработчиков, это даст игрокам дорогу домой, если у них закончится топливо в глубинах космоса. Последнее обновление также содержит первый корабль в культовой серии Hull от MISC. MISC Hull A — идеальный инструмент для пилотов, стремящихся вывести свою карьеру на новый уровень. В Alpha 3.17 реализована начальная реализация рек. Это первый этап добавления водотоков по всей вселенной, и в следующих обновлениях их будет больше.

Кроме того, в Star Citizen Alpha 3.17 добавлена ​​новая локация — госпиталь Марии с чистым сердцем в Лорвилле.

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