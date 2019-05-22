Codemasters анонсировала GRID — перезапуск культовой гоночной серии для нового поколения

Codemasters анонсировала четвертую игру в серии GRID, которая выйдет на консоли и компьютеры уже в 2019 году.

По словам разработчиков, в продолжении геймеров ждут новые режимы, автомобили и система «немезис». Для заездов игроки смогут выбрать автомобили среди нескольких классов, включая GT, туринг, стоковые модели, маслкары и «супер-модифицированные». Соревноваться виртуальные гонщики будут в заездах по классическим трекам, городским улицам, а также в режимах «точка к точке» и гонках на время.

Codemasters также похвасталась искусственным интеллектом противников, которые заставят игроков действовать на пределе. К тому же соперники будут реагировать на действия игрока, отвечая местью на излишнюю агрессивность во время гонки. Разработчики также обещают добавить в GRID реалистичные повреждения, которые будут влиять не только на внешний вид, но и поведение машины.

Поводом для гордости Codemasters стал и Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира серии Формула-1. Гонщик стал консультантом проекта, помогая разработчикам GRID в создании правильного поведения машины. К тому же Алонсо станет персонажем в новой игре Codemasters.

Выйдет GRID уже 13 сентября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC, а пользователи Steam уже могут сделать предзаказ. Отметим, что владельцы GRID Ultimate Edition получат доступ к игре на три дня раньше.