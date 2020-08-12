Codemasters меняет дату выхода Dirt 5

Codemasters готовится к запуску Dirt 5. Игра должна появится на консолях текущего поколения и следующего поколения, а также планируется версия для настольных компьютеров. Разработчики объявили о переносе игры, не указав причину. Те, кто оформил предварительный заказ на Dirt 5 Amplified Edition, по-прежнему получат трехдневный ранний доступ к игре. Разработчиками было вложено много усилий в режим карьеры игры, а также в совершенно новую функцию, никогда ранее не встречавшуюся во франшизе DIRT.

Игра Dirt 5 выйдет 19 октября, а не 9 октября, как было запланировано ранее.

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