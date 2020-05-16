Codemasters планирует выпустить F1 2020 этим летом

Codemasters попали в неловкое положение, так как каждый год компания следила королевским классом F-1, общалась с профессиональными гонщиками и посещала боксы команд. Это позволяло студии улучшить игру, внести изменения и добавить что-то новое. Но из-за Коронавируса, студия не смогла этим воспользоваться.

По словам студии Codemasters, F1 2020 появится 10 июля. В игре будет представлены все 22 трассы чемпионата. Все трассы выглядят шикарно, как и гоночные болиды. ИИ более конкурентоспособен. Игра предлагает новый режим игры "Моя команда", в которой вы сможете управлять собственной командой.

В F1 2020 будет включен режим раздельного экрана, зеркало заднего вида. Система ERS будет управляться автоматически. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Также будет выпущен ограниченный выпуск издания Михаэля Шумахера.

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