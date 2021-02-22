Codemasters полностью перешла под крыло EA

Завершился процесс покупки по приобретению EA компании Codemasters. Стоимость приобретения составило 1,2 миллиарда долларов. EA была не единственной компанией кто претендовал на разработчика, Take-Two предлагала за Codemasters около 994 миллионов долларов.

Приобретение предоставляет EA право собственности на такие проекты, как Dirt, Dirt Rally, Grid, Project Cars и другие. По планам, EA и Codemasters планируют выпускать каждый год по одной новой игре. Последней выпущенной игрой Codemasters является гоночный симулятор Dirt 5, который доступен как на консолях так и на PC.
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