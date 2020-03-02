Comanche Shooter Shooter запускает открытую бета-версию в магазине Steam

Comanche Shooter Shooter это видеоигра для любителей авиасимуляторов. Вам предстоит управлять боевым вертолетом и уничтожать соперников. Игра предлагает несколько режимов игры. Одиночный, многопользовательский и Team Deathmatch. Модернизируйте свой команче последними новинками вооружения.

Запуск проекта стал возможен благодаря компании THQ Nordic и разработчику NUKKLEAR, они помогли как финансовом плане, так и в техническом. Разработчики постоянно работают над проектом, предлагая обновления и новые виды оружия.