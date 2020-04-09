Company of Heroes появится на устройствах iPhone и Android

Разработчик игры Company of Heroes Feral Interactive объявила о выпуске мобильной версии на платформах iPhone и Android в конце этого года.

Компания Feral Interactive проделала огромную работу по разработке Company of Heroes на планшеты и они оказались очень успешными. Теперь разработчики начали усердно работать о перенастройке основной механики и игрового процесса для сенсорных экранов смартфонов.

Мобильная игра будет весит значительно меньше. Стоимость мобильной версии должна остаться на уровне цен как и для iPad в App Store.