Constructor Plus — ретро-стратегия в свежем исполнении

2019-06-08, Автор - Марсель Гарипов; [73]
Недавно мы побывали на закрытом показе игры Constructor Plus. Она представляет собой переиздание оригинальной стратегии Constructor, которая вышла в далеком 1997 году. В этой статье мы расскажем, чем так была популярна игра и что в ней изменилось спустя 22 года.

Трейлер

Мы любим старые игры за то, что они возвращают нас в прошлое и заставляют вновь переживать те ностальгические чувства, которые мы испытывали несколько лет назад и на это, к сожалению не способна ни одна современная игра. Да, современные игры очень красивы, технологичны, но сейчас происходит кризис идей и каждая новая одна игра похожа на другую. Теперь перейдем к самой Constructor Plus.

Смысл игры

Constructor Plus — это игра в жанре ролевой стратегии, целью которой является построить как можно более развитый город. Игра чем-то напоминает Sim City, но по своей сущности в ней больше дозволенности и можно использовать подлые приемы против конкурентов.

Всего в игре присутствует 17 видов различных персонажей. Самый главный тип — это строители, которые и будут строить все разновидности зданий, делать ремонт в квартирах, травить тараканов в квартирах и тд. Игра очень сложная и вначале мы вам рекомендуем обязательно пройти обучение.

Второй, не менее важный вид персонажа — это жители. Они и будут жить в ваших домах и платить вам за жилье или же производить новых жильцов, а также строителей. Вам придется угождать их капризам и делать по их требованиям новый ремонт на комнатах, сажать деревья или строить забор. Всего есть пять уровней жителей и чем выше уровень, тем больше они готовы платить денег. Чтобы повысить уровень жильцов необходимо построить ту или иную инфраструктуру. К примеру, для производства жильцов 2 уровня, нужно построить школу.


Еще одним персонажем является вор, который находится в ломбарде. Он может украсть для вас выплаченные за последние месяцы деньги из главного офиса другой команды.


Также в Constructor Plus есть хиппи. Они способны по вашему требованию начать вести забастовку временно приостановить производство на чужом предприятии.

Режимы игры

Всего в игре присутствует четыре основных режимов. Первое, это сама игра, в которой доступно 46 различных заданий в трех градациях сложности: легко, обычно и трудно.

Второе, это выполнение миссий, и их всего имеется 15 штук. К примеру, вам предстоит несмотря ни на что сохранить работу местного казино или же провести строительные работы на Луне.

Третье, это классический режим, где можно самостоятельно выбрать карту и другие условия игры.

Четвертый режим позволяет на свое усмотрение выбрать все параметры игры и наслаждаться игровым процессом.

Доступные платформы

На данный момент для скачивания игра доступна на ПК в магазине Steam за 435 рублей, на PS4 за 599 рублей и на Nintendo Switch за 1499 рублей.


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