Constructor Plus вскоре отправится в релиз

Компания System 3, которая является самым успешным независимым издателем игр в Великобритании, сообщила о запуске градостроительного симулятора Constructor Plus на платформе Nintendo Switch. Теперь у вас будет возможность запустить культовую игру в любой точке мира и получить от ее прохождения максимум положительных эмоций и радости. Игра поступит в продажу на японской портативной консоли уже 15 февраля, то есть совсем скоро, а на платформах PS4, Xbox One и ПК проект отправится в релиз 28 февраля. Интересная новинка, которая позволит посмотреть на данный жанр совершенно под иным углом и предоставит не только классные игровые механики, но и колоритных персонажей. Будем с нетерпением ждать релиза, который многим будет интересен.