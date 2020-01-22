Corsair и Team Vitality стали партнерами

Французская киберспортивная организация Team Vitality заключила партнерское соглашение с производителем компьютерной техники, аксессуаров и периферии Corsair. По контракту компания будет предоставлять игрокам команд свою продукцию, таких как клавиатуры, мыши, наушники и игровые кресла. Напомним, что предыдущий партнер организации была компания Razer.

С момента своего основания в 2013 году команда Vitality участвовала в крупных киберспортивных турнирах с большим уровнем успеха. Организация представляет киберспортивные дисциплины League of Legends, CS:GO, Fortnite, FIFA, Rainbow Six Siege, Rocket League, Street Fighter V и Hearthstone.

Corsair будут привлекать киберспортсменов для создания и тестирования новых продуктов. Штаб-квартира организации находится в Париже. Она обустроена последними периферийными новинками компании Corsair.

"Сотрудничество с такой компанией пойдет на пользу и принесет результаты на киберспортивной арене" - заявил генеральный директор компании Николас Маурер.