Corsair приобретает GamerSensei

Gamer Sensei объединяет игроков любого уровня подготовки, от новичков до начинающих профессионалов, с опытными тренерами, которые являются не просто лучшими игроками - а отличными учителями.
От профессиональных игроков, как прошлых, так и настоящих, до игроков, которые поднялись до вершины мастерства каких либо игр.
Gamer Sensei - крупнейшая киберспортивная платформа для тренеров, в которой на данный момент обучено более 100 000 игроков, предлагающая самый широкий выбор тренеров и игр для игроков, которые хотят вывести свою игру на новый уровень. Для начинающих тренеров Gamer Sensei предлагает безопасную и стабильную платформу, чтобы превратить вашу страсть в профессию, позволяя вам контролировать свои доступные часы и формат обучения.

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