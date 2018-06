Corsair выпускает новую блоков питания SF-серии и Vengeance 80 PLUS Silver

Corsair сегодня анонсировала два новых дополнения к своему лидирующему в отрасли линейке компьютерных блоков питания, SF Series 80 PLUS Platinum в мощностях 600 Вт и 450 Вт, а также VENGEANCE Series 80 PLUS Silver в вариантах 650 Вт и 750 Вт.Блоки питания SFX SF Series 80 PLUS с малым форм-фактором соответствуют их небольшим размерам со всеми функциями нового высокопроизводительного блока питания. 80 PLUS Platinum эффективна до 94%, новая серия SF продолжает наследие CORSAIR превосходных электрических характеристик. Использование 100%, 105 ° C номинальных японских конденсаторов. Новый блок питания VENGEANCE Series 80 PLUS Silver обеспечивает новый уровень в повышении эффективности для геймеров и других пользователей. 80 PLUS Silver эффективен до 89%, новая серия VENGEANCE также оснащена 100% -ными конденсаторами, рассчитанными на 100 ° С, для обеспечения стабильной подачи питания и долговременной надежности