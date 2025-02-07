FORMULA APMM-850GM обзор блока питания и тесты с видеокартой RTX 5080

Для новых видеокарт GeForce RTX 5080 рекомендуется блок питания мощностью от 850 Вт. Питание на них подается через разъем 12VHPWR напрямую или с использованием переходника с трех PCIe 8-пин, двухсторонний же кабель будет более предпочтителен и безопасен. Всем эти требованиям удовлетворяет модульный FORMULA APMM-850GM с сертификатом эффективности 80 Plus Gold. Именно этот блок питания и использовался в тестовом стенде при изучении возможностей новой видеокарты.

Комплектация

Коробка из плотного картона предоставляет подробную информацию по характеристикам и особенностям исполнения. Нанесена подробная таблица с нагрузочными данными. Комплект включает набор кабелей с разными типами разъемов, пластиковые стяжки, винты, силовой кабель.

Внешний вид

Корпус из стали с закруглением на крышке и основании. Вентиляционная решетка переходит с крышки на боковую грань. Вырезы в виде стильной решетки с квадратными ячейками.

На боковинах декоративные наклейки. Габариты традиционные для модульных блоков питания, поэтому проблем с монтажом в корпусе возникнуть не должно.

Таблица с характеристиками на основании. На линию 12В – 840 Вт, 70А. 3.3В – 15А и 5В – 18А, общие 105 Вт на второстепенные линии.

Панель разъемов сгруппирована по типу. Отдельные группы подписаны для удобства подключения. Здесь 24пин ATX, пять CPU 4+4 с PCIe 6+2, четыре под SATA, отдельынй 12VHPWR.

У кабелей в комплекте с FORMULA APMM-850GM высокое качество исполнения с широким сечением, медью, а также отдельной оплеткой на каждом из проводов, упрощающих аккуратный монтаж внутри корпуса.

Комплект включает кабель 24 пин ATX длиной 60 см, два CPU 4+4 длиной 65 см, два с двумя PCIe 6+2 длиной 60 см, один 12VHPWR длиной 73 см, два с четырьмя SATA и один с четырьмя MOLEX.

Внутренняя часть

На внешней стенке вентиляционная решетка в той же стилистике с ячейками квадратной формы. Тумблер питания и гнездо под силовой кабель с заземлением.

Используется платформа Casecom с японскими конденсаторами в схемотехнике. Как и в старшей модели FORMULA APMM-1000GM отметим свободное внутреннее пространство, которое не создаст проблем с отводом тепла. А используется тут 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения до 1700 оборотов в минуту.

На входе фильтрация с двумя X-конденсаторами и четырьмя Y-конденсаторами, катушки индуктивности. Групповая система защиты, соответствующая классу техники.

Основные конденсаторы TK 420В 330мКф в количестве двух штук. МОП-транзисторы в количестве 6 штук отвечают за линию 12В. Преобразователи тока для линий 3.3В и 5В. Диодные сборки на металлическом радиаторе с ребрами черного цвета.

Тесты

Нагрузочные тесты при помощи OCCT проводились на платформе с процессором Intel Core i5-14600KF и видеокартой GeForce RTX 5080.

КПД

Данные 150W 89 350W 91 450W 92 500W 91 750W 90 850W 88

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 450W 850W 12 12 12,03 12,05 5 5,08 5,01 4,98 3,3 3.33 3.3 3.28

Уровень шума

Данные 150W 29 450W 35 850W 41

Итоги

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.FORMULA APMM-850GM обеспечит надежную подачу питания на игровую систему с видеокартой до уровня GeForce RTX 5080. Высокая стабильность по линиям, высокая эффективность, актуальный набор кабелей с раздельной оплеткой, интересный внешний вид, качественная элементная база, 3-летняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".