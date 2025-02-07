FORMULA APMM-850GM обзор блока питания и тесты с видеокартой RTX 5080

На боковинах декоративные наклейки. Габариты традиционные для модульных блоков питания, поэтому проблем с монтажом в корпусе возникнуть не должно.
Таблица с характеристиками на основании. На линию 12В – 840 Вт, 70А. 3.3В – 15А и 5В – 18А, общие 105 Вт на второстепенные линии.
Панель разъемов сгруппирована по типу. Отдельные группы подписаны для удобства подключения. Здесь 24пин ATX, пять CPU 4+4 с PCIe 6+2, четыре под SATA, отдельынй 12VHPWR.
У кабелей в комплекте с FORMULA APMM-850GM высокое качество исполнения с широким сечением, медью, а также отдельной оплеткой на каждом из проводов, упрощающих аккуратный монтаж внутри корпуса.
Комплект включает кабель 24 пин ATX длиной 60 см, два CPU 4+4 длиной 65 см, два с двумя PCIe 6+2 длиной 60 см, один 12VHPWR длиной 73 см, два с четырьмя SATA и один с четырьмя MOLEX.
На внешней стенке вентиляционная решетка в той же стилистике с ячейками квадратной формы. Тумблер питания и гнездо под силовой кабель с заземлением.
Используется платформа Casecom с японскими конденсаторами в схемотехнике. Как и в старшей модели FORMULA APMM-1000GM отметим свободное внутреннее пространство, которое не создаст проблем с отводом тепла. А используется тут 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения до 1700 оборотов в минуту.
На входе фильтрация с двумя X-конденсаторами и четырьмя Y-конденсаторами, катушки индуктивности. Групповая система защиты, соответствующая классу техники.
Основные конденсаторы TK 420В 330мКф в количестве двух штук. МОП-транзисторы в количестве 6 штук отвечают за линию 12В. Преобразователи тока для линий 3.3В и 5В. Диодные сборки на металлическом радиаторе с ребрами черного цвета.
|Данные
|150W
|89
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|91
|750W
|90
|850W
|88
|150W
|450W
|850W
|12
|12
|12,03
|12,05
|5
|5,08
|5,01
|4,98
|3,3
|3.33
|3.3
|3.28
|Данные
|150W
|29
|450W
|35
|850W
|41