FORMULA APMM-850GM обзор блока питания и тесты с видеокартой RTX 5080

Для новых видеокарт GeForce RTX 5080 рекомендуется блок питания мощностью от 850 Вт. Питание на них подается через разъем 12VHPWR напрямую или с использованием переходника с трех PCIe 8-пин, двухсторонний же кабель будет более предпочтителен и безопасен. Всем эти требованиям удовлетворяет модульный FORMULA APMM-850GM с сертификатом эффективности 80 Plus Gold. Именно этот блок питания и использовался в тестовом стенде при изучении возможностей новой видеокарты.

FORMULA APMM-850GM

Комплектация

Коробка из плотного картона предоставляет подробную информацию по характеристикам и особенностям исполнения. Нанесена подробная таблица с нагрузочными данными. Комплект включает набор кабелей с разными типами разъемов, пластиковые стяжки, винты, силовой кабель.

FORMULA APMM-850GM

Внешний вид

Корпус из стали с закруглением на крышке и основании. Вентиляционная решетка переходит с крышки на боковую грань. Вырезы в виде стильной решетки с квадратными ячейками.

FORMULA APMM-850GM

На боковинах декоративные наклейки. Габариты традиционные для модульных блоков питания, поэтому проблем с монтажом в корпусе возникнуть не должно.

FORMULA APMM-850GM

Таблица с характеристиками на основании. На линию 12В – 840 Вт, 70А. 3.3В – 15А и 5В – 18А, общие 105 Вт на второстепенные линии.

FORMULA APMM-850GM

Панель разъемов сгруппирована по типу. Отдельные группы подписаны для удобства подключения. Здесь 24пин ATX, пять CPU 4+4 с PCIe 6+2, четыре под SATA, отдельынй 12VHPWR.

FORMULA APMM-850GM

У кабелей в комплекте с FORMULA APMM-850GM высокое качество исполнения с широким сечением, медью, а также отдельной оплеткой на каждом из проводов, упрощающих аккуратный монтаж внутри корпуса.

FORMULA APMM-850GM

Комплект включает кабель 24 пин ATX длиной 60 см, два CPU 4+4 длиной 65 см, два с двумя PCIe 6+2 длиной 60 см, один 12VHPWR длиной 73 см, два с четырьмя SATA и один с четырьмя MOLEX.

FORMULA APMM-850GM

На внешней стенке вентиляционная решетка в той же стилистике с ячейками квадратной формы. Тумблер питания и гнездо под силовой кабель с заземлением.

Внутренняя часть

FORMULA APMM-850GM

Используется платформа Casecom с японскими конденсаторами в схемотехнике. Как и в старшей модели FORMULA APMM-1000GM отметим свободное внутреннее пространство, которое не создаст проблем с отводом тепла. А используется тут 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения до 1700 оборотов в минуту.

FORMULA APMM-850GM

На входе фильтрация с двумя X-конденсаторами и четырьмя Y-конденсаторами, катушки индуктивности. Групповая система защиты, соответствующая классу техники.

FORMULA APMM-850GM

Основные конденсаторы TK 420В 330мКф в количестве двух штук. МОП-транзисторы в количестве 6 штук отвечают за линию 12В. Преобразователи тока для линий 3.3В и 5В. Диодные сборки на металлическом радиаторе с ребрами черного цвета.

FORMULA APMM-850GM

Тесты

Нагрузочные тесты при помощи OCCT проводились на платформе с процессором Intel Core i5-14600KF и видеокартой GeForce RTX 5080.

FORMULA APMM-850GM

КПД

Formula V Line APMM-1000GM

Данные
150W89
350W91
450W92
500W91
750W90
850W88
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

FORMULA APMM-850GM

150W450W850W
121212,0312,05
55,085,014,98
3,33.333.33.28
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

FORMULA APMM-850GM

Данные
150W29
450W35
850W41

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFORMULA APMM-850GM обеспечит надежную подачу питания на игровую систему с видеокартой до уровня GeForce RTX 5080. Высокая стабильность по линиям, высокая эффективность, актуальный набор кабелей с раздельной оплеткой, интересный внешний вид, качественная элементная база, 3-летняя гарантия.
FORMULA APMM-850GM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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