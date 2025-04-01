Мощный блок питания для компактных игровых сборок. Обзор и тесты Formula GSFX-800

Для таких сборок будет актуальна возможность с подключением только нужных интерфейсов и упрощая в итоге укладку внутри корпуса. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны.
Отдельный 12VHPWR с двухсторонним кабелем в комплекте, три под SATA кабели, три под CPU и PCIe, а также под 24пинвый ATX.
Комплектные кабели с сечением 18AWG. Набор следующий: 24-пиновый ATX длиной 45 сантиметров, два с CPU 4+4 на одной ветке, один кабель с двумя PCIe 6+2 и один кабель с одним PCIe 6+2, шесть SATA на двух кабелях и три MOLEX. Длина на 15 сантиметров, чем у ATX-типоразмера, это также упростит укладку в компактных корпусах.
Крышка со штампованным вырезами в виде геометрических форм. Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено.
На основание нанесена наклейка с техническими характеристиками. На линию 12В выдает 792 Вт с 66А, на 3.3 и 5В выдает 100 Вт по 20А.
Тыльная стенка с вентиляционной решеткой в виде компактных сот. Силовое гнездо питания и силовой тумблер.
Главный высоковольтный конденсатор TK 470 мКф 420В. DC-DC преобразователи второстепенных линий 3.3 и 5В. Алюминиевый радиатор с оребрением.
На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Общая компоновка элементов достаточно плотная. Пайка качественная.
|Данные
|150W
|87
|250W
|90
|350W
|91
|500W
|92
|650W
|90
|800W
|89
|150W
|450W
|800W
|12
|12,3
|12,14
|11,98
|5
|5.09
|5.03
|4.96
|3,3
|3.38
|3.34
|3.31
|Данные
|150W
|29
|450W
|36
|800W
|41