Мощный блок питания для компактных игровых сборок. Обзор и тесты Formula GSFX-800

Модульный блок питания Formula GSFX-800 с сертификатом 80 Plus Gold поддерживает видеокарты NVIDIA с разъемом 12VHPWR, а также Radeon с PCIe 6+2, обеспечивая стабильную подачу питания с мощностью до 800 Вт. Совместим с PCIe 5.1 и ATX 3.1, предлагая максимальную универсальность при проведении сборки.

Комплектация

Упаковка из экокартона, на ее обратной стороне приведена схема с доступными типами разъемов, таблица с нагрузочными характеристиками. Комплект включает кабели, пластиковые стяжки, винты, силовой кабель.

Внешний вид

Корпус с компактными габаритами, выполнен в SFX-типоразмере. Данный блок питания подойдет для сборки в компактный корпусах и при этом предлагает высокую мощность.

Для таких сборок будет актуальна возможность с подключением только нужных интерфейсов и упрощая в итоге укладку внутри корпуса. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны.

Отдельный 12VHPWR с двухсторонним кабелем в комплекте, три под SATA кабели, три под CPU и PCIe, а также под 24пинвый ATX.

Комплектные кабели с сечением 18AWG. Набор следующий: 24-пиновый ATX длиной 45 сантиметров, два с CPU 4+4 на одной ветке, один кабель с двумя PCIe 6+2 и один кабель с одним PCIe 6+2, шесть SATA на двух кабелях и три MOLEX. Длина на 15 сантиметров, чем у ATX-типоразмера, это также упростит укладку в компактных корпусах.

Крышка со штампованным вырезами в виде геометрических форм. Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено.

На основание нанесена наклейка с техническими характеристиками. На линию 12В выдает 792 Вт с 66А, на 3.3 и 5В выдает 100 Вт по 20А.

Внутренняя часть

Тыльная стенка с вентиляционной решеткой в виде компактных сот. Силовое гнездо питания и силовой тумблер.За активное охлаждение отвечает вентилятор EFS-09C12H. Подключает с помощью 2-пинового коннектора. Скорость оборотов регулируется.в задач

Главный высоковольтный конденсатор TK 470 мКф 420В. DC-DC преобразователи второстепенных линий 3.3 и 5В. Алюминиевый радиатор с оребрением.

На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Общая компоновка элементов достаточно плотная. Пайка качественная.

Тесты

КПД

Данные 150W 87 250W 90 350W 91 500W 92 650W 90 800W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 800W 12 12,3 12,14 11,98 5 5.09 5.03 4.96 3,3 3.38 3.34 3.31

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 450W 36 800W 41

Итоги

Formula GSFX-800 позволит в компактном корпусе собрать высокопроизводительную игровую сборку с видеокартой до RTX 5080, обеспечив стабильную подачу питания с высокой эффективностью. При этом модульная конструкция, оптимизированная длина кабелей не создадут проблем при укладке в корпусе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".