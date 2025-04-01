Мощный блок питания для компактных игровых сборок. Обзор и тесты Formula GSFX-800

Модульный блок питания Formula GSFX-800 с сертификатом 80 Plus Gold поддерживает видеокарты NVIDIA с разъемом 12VHPWR, а также Radeon с PCIe 6+2, обеспечивая стабильную подачу питания с мощностью до 800 Вт. Совместим с PCIe 5.1 и ATX 3.1, предлагая максимальную универсальность при проведении сборки.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Комплектация

Упаковка из экокартона, на ее обратной стороне приведена схема с доступными типами разъемов, таблица с нагрузочными характеристиками. Комплект включает кабели, пластиковые стяжки, винты, силовой кабель.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Внешний вид

Корпус с компактными габаритами, выполнен в SFX-типоразмере. Данный блок питания подойдет для сборки в компактный корпусах и при этом предлагает высокую мощность.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Для таких сборок будет актуальна возможность с подключением только нужных интерфейсов и упрощая в итоге укладку внутри корпуса. Разъемы на панели сгруппированы и подписаны.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Отдельный 12VHPWR с двухсторонним кабелем в комплекте, три под SATA кабели, три под CPU и PCIe, а также под 24пинвый ATX.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Комплектные кабели с сечением 18AWG. Набор следующий: 24-пиновый ATX длиной 45 сантиметров, два с CPU 4+4 на одной ветке, один кабель с двумя PCIe 6+2 и один кабель с одним PCIe 6+2, шесть SATA на двух кабелях и три MOLEX. Длина на 15 сантиметров, чем у ATX-типоразмера, это также упростит укладку в компактных корпусах.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Крышка со штампованным вырезами в виде геометрических форм. Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

На основание нанесена наклейка с техническими характеристиками. На линию 12В выдает 792 Вт с 66А, на 3.3 и 5В выдает 100 Вт по 20А.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Тыльная стенка с вентиляционной решеткой в виде компактных сот. Силовое гнездо питания и силовой тумблер.

Внутренняя часть

За активное охлаждение отвечает вентилятор EFS-09C12H. Подключает с помощью 2-пинового коннектора. Скорость оборотов регулируется.в задач

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Главный высоковольтный конденсатор TK 470 мКф 420В. DC-DC преобразователи второстепенных линий 3.3 и 5В. Алюминиевый радиатор с оребрением.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

На входе два X-конденсатора и четыре Y-конденсатора. Общая компоновка элементов достаточно плотная. Пайка качественная.

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Тесты

Обзор и тесты Formula GSFX-800

КПД

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Данные
150W87
250W90
350W91
500W92
650W90
800W89

Уровень напряжения на линиях

Обзор и тесты Formula GSFX-800

150W450W800W
1212,312,1411,98
55.095.034.96
3,33.383.343.31
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Обзор и тесты Formula GSFX-800

Данные
150W29
450W36
800W41

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFormula GSFX-800 позволит в компактном корпусе собрать высокопроизводительную игровую сборку с видеокартой до RTX 5080, обеспечив стабильную подачу питания с высокой эффективностью. При этом модульная конструкция, оптимизированная длина кабелей не создадут проблем при укладке в корпусе.
Formula GSFX-800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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