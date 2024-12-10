Блок питания для недорогих сборок. Обзор и тесты XPG PYLON 550W BRONZE

Тестируемая сегодня линейка блоков XPG PYLON включает модели с мощностями 450, 550, 650 и 750 Вт. Сертификация 80 Plus Bronse, преобразователи DC-DC и четыре режима напряжения, восемь уровней защиты промышленного уровня. Мы провели детальное изучение XPG PYLON 550W BRONZE, ориентированного на игровые и рабочие станции в недорогом ценовом сегменте.

XPG PYLON 550W BRONZE

Комплектация

XPG PYLON 550W BRONZE

Упакован в коробку из плотного картона ярко-красного цвета. На его основании подробная таблица по нагрузочным характеристикам, схема по доступным разъемам и общие данные. Комплект включает силовой кабель, тематические наклейки, винты, руководство пользователя.

XPG PYLON 550W BRONZE

Внешний вид

Минималистичное внешнее исполнение. Корпус компактен, глубина его 140 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали.

XPG PYLON 550W BRONZE

Вентиляционная решетка реализована в виде штампованной сетки с ячейками в виде треугольников. По центру островок с хромированным логотипом бренда.

XPG PYLON 550W BRONZE

На боковые стороны нанесена наклейка с названием серии и логотипом бренда. Оформление без броских элементов.

XPG PYLON 550W BRONZE

На основание нанесена наклейка с техническими данными. На линию 12В – 546 Вт 45.5А, 3.3 и 5В – 110 Вт по 20 А. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Bronze.

XPG PYLON 550W BRONZE

Это недорогая серия и в ней используется немодульная кабельная система. Кабели на питание процессор и материнскую плату идут с защитной нейлоновой оплеткой, остальные плоские.

XPG PYLON 550W BRONZE

Набор разъемов включает один 24-пиновый ATX, питание процессора 4+4 в количестве одного, два для видеокарты PCIe 6+2, пять с SATA и два MOLEX. Калбир проводов от 18 до 22 AWG.

XPG PYLON 550W BRONZE

Внутренняя часть

XPG PYLON 550W BRONZE

В XPG PYLON 550W BRONZE основная плата компактна, DC-DC конвертор линий 3.3 и 5В вынесен на отдельную плату. На входе один X- и два Y-конденсатора. Защиты OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP.

XPG PYLON 550W BRONZE

Основной силовой конденсатор Rubycon 105 °C. Мосфеты и диоды APFC. Реле байпаса и NTC-термистор, отвечающие за защиту от скачков пускового тока. Диодные сборки на металлическом радиаторе с оребрением. Отдельная плата DC-преобразователей, отвечающие за линии 3.3 и 5В.

XPG PYLON 550W BRONZE

Охлаждение обеспечивает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения.

XPG PYLON 550W BRONZE

Тесты

КПД

XPG PYLON 550W BRONZE

Данные
150W88
250W89
350W90
450W87
550W86

Уровень напряжения на линиях

XPG PYLON 550W BRONZE

150W350W550W
1212,1312,0811,72
55.044.974.91
3,33.323.052.98/td>
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

XPG PYLON 550W BRONZE

Данные
150W29
350W38
550W44

Итоги

XPG PYLON 550W BRONZE – для недорогого ценового сегмента он продемонстрировал высокую нагрузочную стабильность по линии 12В, качественную элементную базу с высоким ресурсом службы, тихую работу в нагрузке, эффективность 80 Plus Bronze и набор разъемов достаточный под сборку системы с расчетом на доступную в нем мощность. Из особенностей отметим немодульные кабели, просадки на 3.3 и 5В в нагрузке.
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