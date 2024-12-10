Блок питания для недорогих сборок. Обзор и тесты XPG PYLON 550W BRONZE

Тестируемая сегодня линейка блоков XPG PYLON включает модели с мощностями 450, 550, 650 и 750 Вт. Сертификация 80 Plus Bronse, преобразователи DC-DC и четыре режима напряжения, восемь уровней защиты промышленного уровня. Мы провели детальное изучение XPG PYLON 550W BRONZE, ориентированного на игровые и рабочие станции в недорогом ценовом сегменте.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона ярко-красного цвета. На его основании подробная таблица по нагрузочным характеристикам, схема по доступным разъемам и общие данные. Комплект включает силовой кабель, тематические наклейки, винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Минималистичное внешнее исполнение. Корпус компактен, глубина его 140 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали.

Вентиляционная решетка реализована в виде штампованной сетки с ячейками в виде треугольников. По центру островок с хромированным логотипом бренда.

На боковые стороны нанесена наклейка с названием серии и логотипом бренда. Оформление без броских элементов.

На основание нанесена наклейка с техническими данными. На линию 12В – 546 Вт 45.5А, 3.3 и 5В – 110 Вт по 20 А. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Bronze.

Это недорогая серия и в ней используется немодульная кабельная система. Кабели на питание процессор и материнскую плату идут с защитной нейлоновой оплеткой, остальные плоские.

Набор разъемов включает один 24-пиновый ATX, питание процессора 4+4 в количестве одного, два для видеокарты PCIe 6+2, пять с SATA и два MOLEX. Калбир проводов от 18 до 22 AWG.

Внутренняя часть

В XPG PYLON 550W BRONZE основная плата компактна, DC-DC конвертор линий 3.3 и 5В вынесен на отдельную плату. На входе один X- и два Y-конденсатора. Защиты OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP.

Основной силовой конденсатор Rubycon 105 °C. Мосфеты и диоды APFC. Реле байпаса и NTC-термистор, отвечающие за защиту от скачков пускового тока. Диодные сборки на металлическом радиаторе с оребрением. Отдельная плата DC-преобразователей, отвечающие за линии 3.3 и 5В.

Охлаждение обеспечивает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения.

Тесты

КПД

Данные 150W 88 250W 89 350W 90 450W 87 550W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 550W 12 12,13 12,08 11,72 5 5.04 4.97 4.91 3,3 3.32 3.05 2.98/td>

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 350W 38 550W 44

Итоги

XPG PYLON 550W BRONZE – для недорогого ценового сегмента он продемонстрировал высокую нагрузочную стабильность по линии 12В, качественную элементную базу с высоким ресурсом службы, тихую работу в нагрузке, эффективность 80 Plus Bronze и набор разъемов достаточный под сборку системы с расчетом на доступную в нем мощность. Из особенностей отметим немодульные кабели, просадки на 3.3 и 5В в нагрузке.