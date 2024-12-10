Блок питания для недорогих сборок. Обзор и тесты XPG PYLON 550W BRONZE

Упакован в коробку из плотного картона ярко-красного цвета. На его основании подробная таблица по нагрузочным характеристикам, схема по доступным разъемам и общие данные. Комплект включает силовой кабель, тематические наклейки, винты, руководство пользователя.
Вентиляционная решетка реализована в виде штампованной сетки с ячейками в виде треугольников. По центру островок с хромированным логотипом бренда.
На боковые стороны нанесена наклейка с названием серии и логотипом бренда. Оформление без броских элементов.
На основание нанесена наклейка с техническими данными. На линию 12В – 546 Вт 45.5А, 3.3 и 5В – 110 Вт по 20 А. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Bronze.
Это недорогая серия и в ней используется немодульная кабельная система. Кабели на питание процессор и материнскую плату идут с защитной нейлоновой оплеткой, остальные плоские.
Набор разъемов включает один 24-пиновый ATX, питание процессора 4+4 в количестве одного, два для видеокарты PCIe 6+2, пять с SATA и два MOLEX. Калбир проводов от 18 до 22 AWG.
В XPG PYLON 550W BRONZE основная плата компактна, DC-DC конвертор линий 3.3 и 5В вынесен на отдельную плату. На входе один X- и два Y-конденсатора. Защиты OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP.
Основной силовой конденсатор Rubycon 105 °C. Мосфеты и диоды APFC. Реле байпаса и NTC-термистор, отвечающие за защиту от скачков пускового тока. Диодные сборки на металлическом радиаторе с оребрением. Отдельная плата DC-преобразователей, отвечающие за линии 3.3 и 5В.
Охлаждение обеспечивает 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения.
|Данные
|150W
|88
|250W
|89
|350W
|90
|450W
|87
|550W
|86
|150W
|350W
|550W
|12
|12,13
|12,08
|11,72
|5
|5.04
|4.97
|4.91
|3,3
|3.32
|3.05
|2.98/td>
|Данные
|150W
|29
|350W
|38
|550W
|44