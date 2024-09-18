Надежный блок питания с 12VHPWR и 7-летней гарантией. Обзор и тесты XPG Core REACTOR II VE 750W

Протестированный нами блок питания XPG Core REACTOR II VE 750W совместим с актуальными рекомендациями Intel ATX 3.1 и оснащена разъемом 12VHPWR для новых видеокарт. В его схемотехнике используется цепь DC-DC для повышения стабильности, производительности и согласованности контроля пульсации, превосходящие требуемые в рамках спецификаций. Отличием от серии REACTOR II является меньший срок гарантии, 7 лет против 10, меньшее количество кабелей и конденсаторы другого производителя, но платформа общая.

Комплектация

Поставляется в коробке ярко-красного цвета, на обратной стороне которой данные по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, набор питающих кабелей, руководство пользователя, набор винтов.

Внешний вид

Корпус выполнен из стали, окрашенной в черный цвет. Имеется декоративная штамповка на боковых гранях. Глубина 140 мм, обеспечит совместимость с корпусами разных типоразмеров.

На тыльной стороне корпуса вентиляционная решетка, тумблер питания и гнездо. Он имеет 8 промышленных защит, защищающих блок и компоненты в системе, а также повышающих его долговечность, защищая как блок, так и вашу систему.

XPG Core REACTOR II VE 750W полностью модульный блок питания. На панели разъемы распределены по группам и подписаны, ошибочное подключение исключено. Набор включает пять CPU/VGA, Motherboard, два SATA/MOLEX, отдельный 12VHPWR.

Подключение новых видеокарт идет двухсторонним кабелем без использования переходников, это также должно повысить стабильность. В комплекте также идут один 20+4 ATX, два с 4+4 CPU, три кабеля с 6+2 PCIe, два с набором SATA и MOLEX.

Решетка для 120 мм вентилятора штампованная, отдельный доступ к вентилятору не предполагается. На крышке нанесен компактный логотип бренда.

На основании наклейка с техническими данными по линями. На +12В – 750 Вт, 62.5А. +5 и 3.3 В – 120 Вт и по 22А. Логотип сертификата 80 Plus Gold.

Внутренняя часть

В XPG Core REACTOR II VE 750W платформа CWT SCE. Как отмечали выше, от старшей линейки ее отличают электролитические конденсаторы. Используемые здесь снижают себестоимость производства, но при этом они достаточно высокого качество. Такое утверждение можем сделать на том что встречали часто ELITE в более дорогих моделях конкурентов. Помимо них тут используются Teapo.

Главный Elite 400В 560 мКф. Контроллер APFC – CM6500UNX. В первичной цепи полумостовой и LLC-преобразователь, во вторичной DC-DC преобразователи и синхронное выпрямление.

На входе четыре Y-конденсатора, два X-конденсатора, дроссель и предохранитель. Мостовой выпрямитель GBU1506, повышающие диоды C3D0606A.

Тесты

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор Hong Hua HA1225H12F с гидродинамическим подшипником.

Для начала проверили работу с тестовым стендом, построенный на связке процессоров AMD Ryzen 5 7600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

КПД

А также на нагрузочном стенде, используемом для детального изучения блоков питания в условиях лаборатории.

Данные 150W 88 350W 90 450W 92 550W 91 650W 90 750W 87

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 750W 12 12,07 12,04 11,98 5 5.06 5.04 4.97 3,3 3.33 3.32 3.29

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 450W 33 750W 45

Итоги

XPG Core REACTOR II VE 750W – доступная версия надежной серии блоков питания, рассчитанная на сборку игровой системы среднего уровня или рабочей станции. Здесь достаточное количество кабелей для подключения компонентов, 7-летняя гарантия, стабильное напряжение по линями, высокая эффективность, 12VHPWR на 600 Вт. Не устроить может уровень шума вентилятора на максимальных оборотах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".