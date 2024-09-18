Надежный блок питания с 12VHPWR и 7-летней гарантией. Обзор и тесты XPG Core REACTOR II VE 750W

Протестированный нами блок питания XPG Core REACTOR II VE 750W совместим с актуальными рекомендациями Intel ATX 3.1 и оснащена разъемом 12VHPWR для новых видеокарт. В его схемотехнике используется цепь DC-DC для повышения стабильности, производительности и согласованности контроля пульсации, превосходящие требуемые в рамках спецификаций. Отличием от серии REACTOR II является меньший срок гарантии, 7 лет против 10, меньшее количество кабелей и конденсаторы другого производителя, но платформа общая.

XPG Core REACTOR II VE 750W

Комплектация

Поставляется в коробке ярко-красного цвета, на обратной стороне которой данные по техническим характеристикам. Комплект включает силовой кабель, набор питающих кабелей, руководство пользователя, набор винтов.

XPG Core REACTOR II VE 750W

Внешний вид

Корпус выполнен из стали, окрашенной в черный цвет. Имеется декоративная штамповка на боковых гранях. Глубина 140 мм, обеспечит совместимость с корпусами разных типоразмеров.

XPG Core REACTOR II VE 750W

На тыльной стороне корпуса вентиляционная решетка, тумблер питания и гнездо. Он имеет 8 промышленных защит, защищающих блок и компоненты в системе, а также повышающих его долговечность, защищая как блок, так и вашу систему.

XPG Core REACTOR II VE 750W

XPG Core REACTOR II VE 750W полностью модульный блок питания. На панели разъемы распределены по группам и подписаны, ошибочное подключение исключено. Набор включает пять CPU/VGA, Motherboard, два SATA/MOLEX, отдельный 12VHPWR.

XPG Core REACTOR II VE 750W

Подключение новых видеокарт идет двухсторонним кабелем без использования переходников, это также должно повысить стабильность. В комплекте также идут один 20+4 ATX, два с 4+4 CPU, три кабеля с 6+2 PCIe, два с набором SATA и MOLEX.

XPG Core REACTOR II VE 750W

Решетка для 120 мм вентилятора штампованная, отдельный доступ к вентилятору не предполагается. На крышке нанесен компактный логотип бренда.

XPG Core REACTOR II VE 750W

На основании наклейка с техническими данными по линями. На +12В – 750 Вт, 62.5А. +5 и 3.3 В – 120 Вт и по 22А. Логотип сертификата 80 Plus Gold.

XPG Core REACTOR II VE 750W

Внутренняя часть

В XPG Core REACTOR II VE 750W платформа CWT SCE. Как отмечали выше, от старшей линейки ее отличают электролитические конденсаторы. Используемые здесь снижают себестоимость производства, но при этом они достаточно высокого качество. Такое утверждение можем сделать на том что встречали часто ELITE в более дорогих моделях конкурентов. Помимо них тут используются Teapo.

XPG Core REACTOR II VE 750W

Главный Elite 400В 560 мКф. Контроллер APFC – CM6500UNX. В первичной цепи полумостовой и LLC-преобразователь, во вторичной DC-DC преобразователи и синхронное выпрямление.

XPG Core REACTOR II VE 750W

На входе четыре Y-конденсатора, два X-конденсатора, дроссель и предохранитель. Мостовой выпрямитель GBU1506, повышающие диоды C3D0606A.

XPG Core REACTOR II VE 750W

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор Hong Hua HA1225H12F с гидродинамическим подшипником.

Тесты

XPG Core REACTOR II VE 750W

Для начала проверили работу с тестовым стендом, построенный на связке процессоров AMD Ryzen 5 7600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

XPG Core REACTOR II VE 750W

XPG Core REACTOR II VE 750W

А также на нагрузочном стенде, используемом для детального изучения блоков питания в условиях лаборатории.

КПД

XPG Core REACTOR II VE 750W

Данные
150W88
350W90
450W92
550W91
650W90
750W87

Уровень напряжения на линиях

XPG Core REACTOR II VE 750W

150W450W750W
1212,0712,0411,98
55.065.044.97
3,33.333.323.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

XPG Core REACTOR II VE 750W

Данные
150W29
450W33
750W45

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXPG Core REACTOR II VE 750W – доступная версия надежной серии блоков питания, рассчитанная на сборку игровой системы среднего уровня или рабочей станции. Здесь достаточное количество кабелей для подключения компонентов, 7-летняя гарантия, стабильное напряжение по линями, высокая эффективность, 12VHPWR на 600 Вт. Не устроить может уровень шума вентилятора на максимальных оборотах.
XPG Core REACTOR II VE 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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