Thermaltake Toughpower GX3 750W обзор и тесты блока питания с PCIe 5.0, 80 Plus Gold

RTX 50ХХ серия видеокарт использует для получения питания разъем 12VHPWR. Блоки питания мощностью 650 Вт для RTX 5070, 750 Вт для RTX 5070 Ti, 850 Вт для RTX 5080 и 1000 Вт для RTX 5090. Сейчас мы завершаем подготовку теста 5070 Ti от Gigabyte и тестовый стенд для нее питает новый Thermaltake Toughpower GX3 750W. Доступный и надежный вариант с сертификатом 80 Plus Gold, немодульными кабелями, ATX 3.1 и 5-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по ключевыми особенностями. Комплект включает силовой кабель с евровилкой, пластиковые стяжки, винты, документацию.

Внешний вид

Внешний вид лаконичный, окрашенная в черный цвет сталь. Сохранен узнаваемый стиль с вентиляционной решеткой, вырезы которой скруглены. В центральной части островок с логотипом бренда. Без подсветки.

В том же стиле решетка на боковых гранях и задней панели. Нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда, изображением сертификата 80 Plus Gold. Силовое гнездо питания и тумблер питания.

На основании традиционная наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В – 750 Вт и 62.5А, 3.3В и 5В – 110 Вт и по 20А. Отметки о поддержке ATX 3.1, 5-летней гарантии и сертификат эффективности.

У Thermaltake Toughpower GX3 750W немодульная схема кабелей. Выходят из общего окошка круглой формы с пластиковой рамкой. Сечение медных проводов с запасом для заявленной нагрузки. Все ленточного типа, удобного для проведения кабель-менеджмента в корпусах с разным исполнением.

Разъем 12VHPWR сделать отдельной ветки, без использования переходников. Также доступно четыре PCIe 6+2, два CPU 2+2, три MOLEX, шесть SATA. Длина стандартная для этого сегмента устройств.

Внутренняя часть

Полумостовая топология и LLC-преобразователь, групповая стабилизация. Вход с двухступенчатой фильтрацией. Защита от больших пусковых токов и скачков напряжения. Высоковольтный электролитический конденсатор Teapo 400В 560 мКф. Рассчитан на работу при температуре до 85 градусов.

Основной трансформатор рядом с платой шиной 12В. 3.3В и 5В с DC-DC конверторами. На выходе фильтрующие конденсаторы. Пайка аккуратная, в схемотехнике используются качественные комплектующие.

120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Частично закрыт дополнительно прозрачной защитной пленкой, предотвращающей попадание металлических предметов внутрь.

Тесты

Для начала холостой запуск с фирменным контроллером TT Dr.Power 3, который детально рассмотрим позже.

КПД

Данные 150W 87 250W 90 350W 91 500W 92 650W 90 750W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 750W 12 12,1 11,96 11,91 5 5.09 4.94 4.86 3,3 3.38 3.27 3.1

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 450W 37 750W 43

Итоги

Thermaltake Toughpower GX3 750W – надежный блок питания для игровой сборки с новыми видеокартами NVIDIA до RTX 5070 включительно. Поддержка ATX 3.1, PCIe 5.0, умеренный шум в нагрузке, надежная компонентная база, высокий КПД, гарантия до 5 лет, плоские кабели с удобной укладкой, актуальный набор разъемов. Из особенностей несъемные кабели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".