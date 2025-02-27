Thermaltake Toughpower GX3 750W обзор и тесты блока питания с PCIe 5.0, 80 Plus Gold

RTX 50ХХ серия видеокарт использует для получения питания разъем 12VHPWR. Блоки питания мощностью 650 Вт для RTX 5070, 750 Вт для RTX 5070 Ti, 850 Вт для RTX 5080 и 1000 Вт для RTX 5090. Сейчас мы завершаем подготовку теста 5070 Ti от Gigabyte и тестовый стенд для нее питает новый Thermaltake Toughpower GX3 750W. Доступный и надежный вариант с сертификатом 80 Plus Gold, немодульными кабелями, ATX 3.1 и 5-летней гарантией.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Комплектация

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по ключевыми особенностями. Комплект включает силовой кабель с евровилкой, пластиковые стяжки, винты, документацию.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Внешний вид

Внешний вид лаконичный, окрашенная в черный цвет сталь. Сохранен узнаваемый стиль с вентиляционной решеткой, вырезы которой скруглены. В центральной части островок с логотипом бренда. Без подсветки.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

В том же стиле решетка на боковых гранях и задней панели. Нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда, изображением сертификата 80 Plus Gold. Силовое гнездо питания и тумблер питания.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

На основании традиционная наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В – 750 Вт и 62.5А, 3.3В и 5В – 110 Вт и по 20А. Отметки о поддержке ATX 3.1, 5-летней гарантии и сертификат эффективности.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

У Thermaltake Toughpower GX3 750W немодульная схема кабелей. Выходят из общего окошка круглой формы с пластиковой рамкой. Сечение медных проводов с запасом для заявленной нагрузки. Все ленточного типа, удобного для проведения кабель-менеджмента в корпусах с разным исполнением.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Разъем 12VHPWR сделать отдельной ветки, без использования переходников. Также доступно четыре PCIe 6+2, два CPU 2+2, три MOLEX, шесть SATA. Длина стандартная для этого сегмента устройств.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Внутренняя часть

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Полумостовая топология и LLC-преобразователь, групповая стабилизация. Вход с двухступенчатой фильтрацией. Защита от больших пусковых токов и скачков напряжения. Высоковольтный электролитический конденсатор Teapo 400В 560 мКф. Рассчитан на работу при температуре до 85 градусов.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Основной трансформатор рядом с платой шиной 12В. 3.3В и 5В с DC-DC конверторами. На выходе фильтрующие конденсаторы. Пайка аккуратная, в схемотехнике используются качественные комплектующие.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Частично закрыт дополнительно прозрачной защитной пленкой, предотвращающей попадание металлических предметов внутрь.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Тесты

Для начала холостой запуск с фирменным контроллером TT Dr.Power 3, который детально рассмотрим позже.

Thermaltake Toughpower GX3 750W

КПД

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Данные
150W87
250W90
350W91
500W92
650W90
750W89

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower GX3 750W

150W450W750W
1212,111,9611,91
55.094.944.86
3,33.383.273.1
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Thermaltake Toughpower GX3 750W

Данные
150W29
450W37
750W43

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower GX3 750W – надежный блок питания для игровой сборки с новыми видеокартами NVIDIA до RTX 5070 включительно. Поддержка ATX 3.1, PCIe 5.0, умеренный шум в нагрузке, надежная компонентная база, высокий КПД, гарантия до 5 лет, плоские кабели с удобной укладкой, актуальный набор разъемов. Из особенностей несъемные кабели.
Thermaltake Toughpower GX3 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлен пауэрбанк Xiaomi Power Bank 20000 22.5W …
Компания Xiaomi представила портативный пауэрбанк Power Bank 20000 22.5W, который имеет ёмкость 20000 мАч…
Доступный блок питания для игрового ПК. Обзор и тесты XPG Pr…
Блок питания XPG Probe 600W относится к недорогому ценовому сегменту и ориентирован на сборку рабочих ста…
Bloody BD-PS700W обзор и тесты доступного блока питания…
Периферия Bloody успела хорошо себя зарекомендовать, предлагая баланс между качеством исполнения, возможн…
Выбор блок питания для игровой сборки 2025. Обзор и тесты Fo…
Блоки питания Formula V Line APMM полностью модульные с сертификатом 80 Plus Gold. В их схемотехнике испо…
Блок питания для недорогих сборок. Обзор и тесты XPG PYLON 5…
Тестируемая сегодня линейка блоков XPG PYLON включает модели с мощностями 450, 550, 650 и 750 Вт. Сертифи…
Представлен пауэрбанк Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 245…
Компания Xiaomi объявила о выпуске на глобальный рынок портативного аккумулятора 212W HyperCharge Power B…
FORMULA APMM-850GM обзор блока питания и тесты с видеокартой…
Для новых видеокарт GeForce RTX 5080 рекомендуется блок питания мощностью от 850 Вт. Питание на них подае…
Глобальную версию Xiaomi 165W Power Bank 10000 оценили в 50 …
Компания Xiaomi представила глобальную версию внешнего аккумулятора Power Bank 165W, который дебютировал …
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850GМодульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850G
Надежный блок питания с 80+ Platinum и PCIe Gen5. Обзор и тесты AORUS Elite AE1000PM PG5 ICEНадежный блок питания с 80+ Platinum и PCIe Gen5. Обзор и тесты AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор Chieftec Atmos CPX-750FCМодульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор Chieftec Atmos CPX-750FC
Доступный блок питания для игрового ПК. Обзор и тесты XPG Probe 600WДоступный блок питания для игрового ПК. Обзор и тесты XPG Probe 600W
Bloody BD-PS700W обзор и тесты доступного блока питанияBloody BD-PS700W обзор и тесты доступного блока питания
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor