Thermaltake Toughpower GX3 750W обзор и тесты блока питания с PCIe 5.0, 80 Plus Gold

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по ключевыми особенностями. Комплект включает силовой кабель с евровилкой, пластиковые стяжки, винты, документацию.
В том же стиле решетка на боковых гранях и задней панели. Нанесена декоративная наклейка с логотипом бренда, изображением сертификата 80 Plus Gold. Силовое гнездо питания и тумблер питания.
На основании традиционная наклейка с нагрузочными характеристиками. На линию 12В – 750 Вт и 62.5А, 3.3В и 5В – 110 Вт и по 20А. Отметки о поддержке ATX 3.1, 5-летней гарантии и сертификат эффективности.
У Thermaltake Toughpower GX3 750W немодульная схема кабелей. Выходят из общего окошка круглой формы с пластиковой рамкой. Сечение медных проводов с запасом для заявленной нагрузки. Все ленточного типа, удобного для проведения кабель-менеджмента в корпусах с разным исполнением.
Разъем 12VHPWR сделать отдельной ветки, без использования переходников. Также доступно четыре PCIe 6+2, два CPU 2+2, три MOLEX, шесть SATA. Длина стандартная для этого сегмента устройств.
Полумостовая топология и LLC-преобразователь, групповая стабилизация. Вход с двухступенчатой фильтрацией. Защита от больших пусковых токов и скачков напряжения. Высоковольтный электролитический конденсатор Teapo 400В 560 мКф. Рассчитан на работу при температуре до 85 градусов.
Основной трансформатор рядом с платой шиной 12В. 3.3В и 5В с DC-DC конверторами. На выходе фильтрующие конденсаторы. Пайка аккуратная, в схемотехнике используются качественные комплектующие.
120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Частично закрыт дополнительно прозрачной защитной пленкой, предотвращающей попадание металлических предметов внутрь.
|Данные
|150W
|87
|250W
|90
|350W
|91
|500W
|92
|650W
|90
|750W
|89
|150W
|450W
|750W
|12
|12,1
|11,96
|11,91
|5
|5.09
|4.94
|4.86
|3,3
|3.38
|3.27
|3.1
|Данные
|150W
|29
|450W
|37
|750W
|43