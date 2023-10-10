Counter-Strike 2 не будут выпускать для macOS

Сегодня появилась официальная информация от компании Valve, в которой указано, что игра Counter-Strike 2 не будет выпущена для операционной системы MacOS. Изначально многие решили, что компания не хочет выпускать новый шутер для ноутбуков и компьютеров компании Apple по той причине, что у них, возможно, недостаточно производительности для запуска игры с нужной частотой кадров. Но на самом деле всё не так. Играть на компьютерах Apple можно и в более требовательные видеоигры, не говоря уже о шутере с достаточно простой графикой по современным стандартам. На самом деле проблема заключается в том, что портирование шутера на эту платформу потребует значительных ресурсов, и в этом нет смысла, потому что на компьютерах Apple просто недостаточно большая аудитория игроков.

Компания разработчиков отметила, что процент игроков, игравших в Counter-Strike: Global Offensive на компьютерах Apple, слишком мал, чтобы оправдать затраты на портирование игры на данную операционную систему. Вместо этого компания решила, что разумнее будет сосредоточиться на улучшении текущей версии игры для основной аудитории, чем тратить ресурсы на портирование игры на платформу, на которой играют всего несколько сотен человек. Это вполне разумное решение, так как компьютеры Apple никогда не были игровыми платформами, и выпуск современного шутера для дизайнерского ноутбука был бы нецелесообразным. Это указывает на то, что у компании Valve, скорее всего, не хватает ресурсов для таких небольших проектов.