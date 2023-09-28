Counter-Strike 2 уже доступна всем желающим

Всё дело в движке Source 2, который также служит основой для Dota 2 уже много лет. Вероятно, компания понимала, что движок ещё нуждается в полировке, так что спешить с релизом шутера никто не собирался. Новый движок позволяет создавать объёмные дымовые эффекты с более сложным поведением в изменяющейся среде, новую графику, обновлённые карты, новый тик-рейт для более точного отслеживания действий игроков и множество других улучшений игрового процесса. И с сегодняшнего дня у всех желающих будет доступ к Counter-Strike 2 — игра отправилась в релиз и если у вас была куплены оригинальная игра (точнее, был открыт доступ к прайм-сессиям), то вторая часть будет доступна сразу с доступом к рейтинговым играм на серверах компании.