Counter-Strike 2 уже доступна всем желающим

Сегодня, 28 сентября, компания Valve официально объявила про обновление существующей игры Counter-Strike: Global Offensive — шутер находился в стадии бета-тестирования с начала марта текущего года и теперь разработчик уверен, что проект готов к полноценному запуску. Здесь стоит отметить, что на самом деле новая игра не совсем готова и багов там предостаточно, но это нормально — их пофиксят в течение ближайших месяцев. При этом стоит отметить, что Counter-Strike 2 не ощущается как просто обновление — это совершенно другая игра. Безусловно, разработчики сохранили большинство механик, за которые геймеры и любят Counter-Strike, но новая игра получила обновление движка, которое улучшает множество аспектов игрового процесса.

Всё дело в движке Source 2, который также служит основой для Dota 2 уже много лет. Вероятно, компания понимала, что движок ещё нуждается в полировке, так что спешить с релизом шутера никто не собирался. Новый движок позволяет создавать объёмные дымовые эффекты с более сложным поведением в изменяющейся среде, новую графику, обновлённые карты, новый тик-рейт для более точного отслеживания действий игроков и множество других улучшений игрового процесса. И с сегодняшнего дня у всех желающих будет доступ к Counter-Strike 2 — игра отправилась в релиз и если у вас была куплены оригинальная игра (точнее, был открыт доступ к прайм-сессиям), то вторая часть будет доступна сразу с доступом к рейтинговым играм на серверах компании.