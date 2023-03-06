Counter-Strike Global Offensive 2 уже готова к релизу

Вчера на просторах интернета появилась информация о том, что компания Valve уже работает над тем, чтобы перенести Counter-Strike Global Offensive 2 на новый движок Source 2, чтобы получить множество доступных улучшений и технологий. Стоит отметить, что речь не только об освещении, всевозможных технологиях сглаживания и не только — тот же тикрейт позволит вывести проект на более высокий уровень в соревновательном плане. Всё это действительно важно и компания на протяжении достаточно длительного времени работает над тем, чтобы видеоигра Counter-Strike Global Offensive получила крупнейший апдейт за всю историю своего существования. И причина в том, что разработчик на самом деле весьма активно трудится над тем, чтобы не отставать от конкурентов.

Дело в том, что сейчас видеоигра Valorant уже пользуется внушительной популярностью среди геймеров по всему миру — пользователи с радостью отказываются от привычной Counter-Strike Global Offensive, чтобы перейти в новую дисциплину. Соответственно, игра теряет свою аудиторию, прибыль с продажи кейсов, ключей и прочих косметических предметов уменьшается. Именно из-за этого в компании и приняли решение слегка обновить проект, переведя его на новый движок. Это должно вернуть аудиторию, которая давно разочаровалась в отсутствии нововведений. При этом информации о новой системе борьбы с читерами нет — компания, видимо, считает, что у Counter-Strike Global Offensive с этим нет проблем и работать в этом направлении не нужно.