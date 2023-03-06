Counter-Strike Global Offensive 2 уже готова к релизу

Вчера на просторах интернета появилась информация о том, что компания Valve уже работает над тем, чтобы перенести Counter-Strike Global Offensive 2 на новый движок Source 2, чтобы получить множество доступных улучшений и технологий. Стоит отметить, что речь не только об освещении, всевозможных технологиях сглаживания и не только — тот же тикрейт позволит вывести проект на более высокий уровень в соревновательном плане. Всё это действительно важно и компания на протяжении достаточно длительного времени работает над тем, чтобы видеоигра Counter-Strike Global Offensive получила крупнейший апдейт за всю историю своего существования. И причина в том, что разработчик на самом деле весьма активно трудится над тем, чтобы не отставать от конкурентов.

Дело в том, что сейчас видеоигра Valorant уже пользуется внушительной популярностью среди геймеров по всему миру — пользователи с радостью отказываются от привычной Counter-Strike Global Offensive, чтобы перейти в новую дисциплину. Соответственно, игра теряет свою аудиторию, прибыль с продажи кейсов, ключей и прочих косметических предметов уменьшается. Именно из-за этого в компании и приняли решение слегка обновить проект, переведя его на новый движок. Это должно вернуть аудиторию, которая давно разочаровалась в отсутствии нововведений. При этом информации о новой системе борьбы с читерами нет — компания, видимо, считает, что у Counter-Strike Global Offensive с этим нет проблем и работать в этом направлении не нужно.
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: об…
Впервые я поиграл в World War 3 ещё в 2018 году — уже тогда в визуальном плане она выглядела очень привле…
Фогейм теперь продаёт одиночные игры для Steam и Ubisoft Con…
У нас просто отличные новости для всех фанатов одиночных видеоигр, которые длительное время не могли полу…
В Steam вышла демо-версия Corsairs Legacy…
Сегодня, 6 февраля, на платформе Steam официально стартовал фестиваль демо-версий видеоигр, и разработчик…
Студия Frictional Games анонсировала хоррор-проект Amnesia: …
Студия Frictional Games, известная как создатель игры Amnesia: The Dark Descent, сиквела Amnesia: Rebirth…
Релиз Skull and Bones перенесли шестой раз…
К сожалению, большинство современных ААА-видеоигр не выходит в срок — разработчикам то и дело приходится …
Star Wars Jedi: Survivor выйдет в следующем году…
В игровом магазине игровой площадки Steam появилась страница грядущей игры - Star Wars Jedi: Survivor. …
Фогейм запустит в России Aion Classic…
У нас просто шикарные новости для ярых поклонников популярной видеоигры Aion Classic — классическая верси…
BioWare анонсировала тизер к Dragon Age Dreadwolf…
BioWare анонсировала на своей официальной странице новый тизер Dragon Age Dreadwolf. В нем подтверждается…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor