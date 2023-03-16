Counter-Strike: Global Offensive скоро переведут на новый движок

Некоторое время назад на просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что компания Valve планирует перенести свой достаточно популярный мультиплеерный шутер Counter-Strike: Global Offensive на новый движок, благодаря чему геймеры получат доступ к совершенно нового формата графике. И вчера инсайдеры заявили, что в базе данных уже есть новый ярлык для игры на новом движке, а также множество файлов, указывающих на то, что систему уже тестируют в закрытом доступе. При этом поставщики секретной информации заявляют, что на самом деле никаких кардинальных изменений в геймплейном плане в игре не будет, потому что новый движок направлен в большей степени на связь клиента и сервера, графику и некоторые важные настройки.

Например, разработчик существенно доработал систему освещения и теней, всевозможные эффекты и не только. Также повысится тикрейт на сервере до 128, что довольно пложительно сказывается на регистрации попаданий, плавности анимаций и не только, плюс есть множество мелких изменений, которые касаются передвижения персонажа и регистрацию этих действий на стороне сервера. Это значит, что если вы обычный игрок, то заметить кардинальные изменения в этом направлении не получится при всём желании, так как нужно понимать, что движок на момент запуска был передовым, но сейчас он уже тоже устарел. И новая версия Counter-Strike: Global Offensive на самом деле не будет чем-то прорывным ни в одном из направлений.
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