Counterplay Games закрывает стратегию Duelyst

Duelyst представляет собой тактическую стратегию, разработанную студией Counterplay Games. Она была выпущена в 2016 году и добавлена в Steam. Игра получила множество положительных отзывов.

К сожалению, в связи с падением онлайна разработчики решили закрыть проект. Покупки в игре станут недоступны, кто приобрел игровую валюту с 21 по 24 января смогут вернуть свои средства. Проект закроется 27 февраля. Разработчики поблагодарили сообщество за их поддержку на своем официальном сайте.

Студия продолжит работать над другими проектами, одним из таковых является "GodFall", релиз которого запланирован на конец этого года.