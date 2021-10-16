Crysis 2 Remastered для PS5 и Xbox Series протестированы на производительность

Когда Crysis 2 изначально был запущен на PlayStation 3 и Xbox 360, игра отставала от своего ПК-аналога и страдала от низкой частоты кадров и нечеткой графики. Теперь Crytek выпустила обновленную версию игры, дающую владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X | S последнего поколения возможность насладиться игрой. Если вы хотите узнать больше о производительности, которую вы можете ожидать от консолей PS5 и Xbox Series, посмотрите видео , созданное командой на Digital Foundry.

В Crysis 2 Remastered вы возьмете на себя роль десантника Force Recon Marine по имени Алькатрас. Как и его предшественник, он предоставляет свободу настройки оружия и способностей. Городская атмосфера предлагает новые возможности для развития и планирования атак. Игроки могут перемещаться между этажами и зданиями, а также между разрушенными городскими пейзажами.
Комментарии и отзывы Crysis 2 Remastered
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