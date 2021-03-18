Crysis Remastered получает поддержку NVIDIA DLSS

При выпуске Crysis Remastered, разработчики говорили, что игра будет поддерживать аппаратную трассировку лучей и DLSS. Разработчикам понадобилось время на внедрение данных технологий и теперь DLSS добавлена в игру.

Обновление Crysis Remastered PC Update 2.1 также включает многочисленные улучшения в миссиях, локациях, а также исправления ошибок. Исправлен сбой CRYENGINE, который мог произойти в миссии Exodus - Sphere. Исправлена ​​проблема, из-за которой счетчик FPS отображал неверную информацию. Исправлены некоторые исчезающие подсказки на колесе классического нанокостюма. С полным списком обновления можно ознакомиться на сайте игры.