Crytek Hunt Showdown теперь доступна в раннем доступе в Steam EA

Crytek объявила, что ее новейшая игра охотой за персонажами PvP с тяжелыми элементами PvE, Hunt: Showdown, теперь доступна в Steam Early Access.Кроме того, команда обнародовала официальные требования к игре для своего пакета Steam Early Access. Как отмечалось, Hunt: Showdown - эта игра появилась в раннем доступе, и игроки должны учитывать, что они могут испытывать трудности, а также проблемы оптимизации, производительности и балансировки. Тем не менее, команда заявляет, что она посвящена устранению основных проблем как можно быстрее, а также оптимизации производительности и баланса.