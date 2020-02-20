Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce NOW

Компания NVIDIA рассказала, что добавит игру Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce NOW в день релиза игры. А релиз игры состоится 17 сентября 2020 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании NVIDIA

Также пользователи которые приобрели игру на платформе Steam, смогут играть и через GeForce NOW. Игра будет поддерживать трассировку лучей на видеокартах RTX и будет доступна всем пользователям, включая пользователей которые пользуются ноутбуками компании Apple.

Мировой релиз облачного сервиса GeForce NOW состоялся 5 февраля 2020 года. Подписка стоит 999р месяц.