Cyberpunk 2077 откладывается до 19 ноября

Cyberpunk 2077 должен был появится еще в апреле, но возникли проблемы и запуск пришлось перенести на 17 сентября. Спустя время, разработчик объявил о том, что игра будет перенесена на 19 ноября. Связано это с тем, что игра еще не готова.

По словам компании CD Projekt RED: "Игра выйдет тогда, когда будет готова! Мы не хотим выпускать не готовый проект". Компания планирует создать проект который останется в истории индустрии игр, поэтому разработчики так тщательно подошли к проекту Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 будет доступен для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia, а также для новой консоли Xbox Series X.