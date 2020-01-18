Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь 2020 года

Студия CD Projekt RED сообщила новость о том, что игра переносится на 17 сентября 2020 года. Разработчики утверждают, что игра не готова и требует полного тестирования и исправления недочетов.

Cyberpunk 2077 - одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020". Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.

По словам разработчиков, игра уже готова и в нее можно играть, но так как игровой мир огромен, необходимо все досконально проверить и исправить выявленные ошибки. Также CD Projekt RED планируют выпустить игру на PS5 и Xbox Series X.

Релиз Cyberpunk 2077 должен состояться на ПК, PS4, Xbox One и Stadia.