Cyberpunk 2077 получила поддержку DLSS 3

Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только анонсировала свои видеокарты нового поколения, пользователям пообещали, что видеоигра Cyberpunk 2077 получит поддержку всех новейших технологий и будет выглядеть куда приятнее, чем раньше. Впрочем, на деле это не совсем так и сегодняшний патч, который принёс в игру технологию DLSS 3, является тому ярким подтверждением. Дело в том, что данная технология никак не улучшает качество графики в игре, она для этого и не предназначена. Вместо этого пользователь получает апскейлинг изображения — условно говоря разрешение 720р растягивают до 1080р, чтобы в конечном итоге вы получили качественную картинку, но производительность при этом выросла. Соответственно, технология графику не улучшает и не должна.

Другое дело, что теперь пользователи с достаточно слабыми видеоиграми могут получить доступ к технологии апскейлинга и получить на них более привлекательную графику, нежели они могли позволить себе ранее. Проблема только в том, что технология DLSS 3 работает только на видеокартах RTX 40, то есть на флагманских моделях с ценой от 1500 долларов и выше. Безусловно, на них можно получить приятную графику и без этой технологии, так что свежий патч Cyberpunk 2077 пока что кажется весьма спорной затеей, ведь разработчики на деле ничего аудитории не дали. Ведь если у вас RTX 4090, то вы можете играть в 4К при 60 кадрах в секунду без дополнительных технологий апскейлинга с полным комфортом и удовольствием.